घर में होगा महादेव का आगमन! नए साल के दिन इस दिशा में स्थापित करें Shivling, पढ़ें नियम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। धार्मिक मान्यता के अनुसार, रोजाना शिवलिंग का अभिषेक करने से साधक के जीवन में आ रहे दुख और संकट दूर होते हैं और परिवार के सदस्यों को महादेव की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन शिवलिंग स्थापित (Vastu Tips For Shivling) करने के लिए वास्तु के नियम का जरूर पालन करना चाहिए।

ऐसा माना जाता है कि नए साल के दिन घर में शिवलिंग विराजमान कर विशेष चीजों के द्वारा अभिषेक करने से सेहत में सुधार होता है। धन-समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा का नाश का होता है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार, किस दिशा में शिवलिंग को स्थापित करना चाहिए।

इस दिशा में स्थापित करें शिवलिंग वास्तु शास्त्र के अनुसार, शिवलिंग को स्थापित करने के लिए उत्तर और उत्तर-पूर्व दिशा को शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिशा को देवी-देवताओं की मानी जाती है। इस दिशा में शिवलिंग स्थापित करने से घर में सुख-शांति का आगमन होता है और भगवान शिव की कृपा से साधक के बिगड़े काम पूरे होते हैं। एक बात का खास ध्यान रखें कि शिवलिंग की जलाधारी मुख उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए।

घर में कितने शिवलिंग रख सकते हैं? वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में एक से अधिक शिवलिंग नहीं रखने चाहिए, क्योंकि एक से अधिक शिवलिंग विराजमान करने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए घर में एक ही शिवलिंग स्थापित करने की सलाह दी जाती है।