Vastu Tips: ऑफिस डेस्क पर रखी ये 4 चीजें अभी हटा दें, रुक सकती है तरक्की

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ऑफिस टेबल सिर्फ काम करने की जगह नहीं होती, बल्कि यह आपकी प्रोफेशनल एनर्जी और प्रोडक्टिविटी का केंद्र भी होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर आपकी ऑफिस टेबल पर कुछ खास चीजें गलत तरीके से रखी हों या बिल्कुल भी न हों, तो यह आपकी तरक्की, धन लाभ और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है। आइए जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से आपको अपनी ऑफिस की डेस्क पर कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए:

ये चीजें रोक सकती हैं आपकी तरक्की 1. टूटी या फटी हुई वस्तुएं: क्यों बचें: वास्तु शास्त्र के अनुसार, टूटी या फटी हुई चीजें नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) को आकर्षित करती हैं। चाहे वह पेन हो, कोई शोपीस हो या आपके कंप्यूटर का माउस, ऐसी चीजें आपके काम में बाधाएं पैदा करती हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करती हैं।

प्रभाव: यह दर्शाता है कि आपका काम अधूरा है या उसमें रुकावटें आ रही हैं। जिससे आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। 2. पुराने और इस्तेमाल न किए गए दस्तावेज: क्यों बचें: अपनी ऑफिस टेबल को पुराने बिल, रद्दी कागजों या ऐसे दस्तावेजों से कभी न भरें जिनकी अब आपको जरूरत नहीं है। यह आपके काम में उलझाव पैदा करते हैं और आपको स्पष्ट सोचने से रोकते हैं।

प्रभाव: वास्तु कहता है कि ऐसी चीजें आपके करियर में ठहराव लाती हैं और नए अवसर आने से रोकती हैं। नियमित रूप से अपनी टेबल को साफ करें और फालतू के कागजों को हटाते चलें। 3. सूखे या मुरझाए हुए फूल/पौधे: क्यों बचें: जहां हरे-भरे पौधे सकारात्मकता लाते हैं, वहीं सूखे या मुरझाए हुए फूल और पौधे मृत्यु या नकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं। प्रभाव: ये आपकी ऊर्जा को सोखते हैं और निराशा का भाव पैदा करते हैं। अगर आप टेबल पर पौधे रखना चाहते हैं, तो हमेशा ताजे और हरे-भरे पौधे ही रखें और सूखे पत्तों को तुरंत हटा दें। 4. भोजन के जूठे बरतन या बचा हुआ खाना: क्यों बचें: वास्तु और स्वच्छता दोनों ही दृष्टि से यह ठीक नहीं है। अपनी टेबल पर जूठे कप, प्लेट्स या बचा हुआ खाना छोड़ना नकारात्मकता को बढ़ाता है। प्रभाव: यह आपके आसपास की ऊर्जा को अशुद्ध करता है, जिससे काम में मन नहीं लगता और सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसे तुरंत साफ करें। 5. लड़ाई-झगड़े या हिंसक तस्वीरें/शोपीस: क्यों बचें: आपकी ऑफिस टेबल पर किसी भी तरह की हिंसक तस्वीरें, जंगली जानवरों की आक्रामक मूर्तियां, या युद्ध से संबंधित कोई भी शोपीस नहीं रखना चाहिए। प्रभाव: ऐसी चीजें आपके मन में नकारात्मक विचार पैदा करती हैं, तनाव बढ़ाती हैं और सहकर्मियों के साथ आपके रिश्तों में खटास ला सकती हैं। इसके बजाय, प्रेरणादायक कोट्स, शांत प्रकृति के दृश्य या प्रगति को दर्शाने वाली तस्वीरें लगाएं।