Guru Mantra: गुरुवार के दिन पूजा के समय करें इन मंत्रों का जप, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम

बृहस्पति देव के 108 नाम

ॐ गुरवे नमः

ॐ गुणाकराय नमः

ॐ गोप्त्रे नमः

ॐ गोचराय नमः

ॐ गोपतिप्रियाय नमः

ॐ गुणिने नमः

ॐ गुणवंतांश्रेष्ठाय नमः

ॐ गुरूनां गुरवे नमः

ॐ अव्ययाय नमः

ॐ जेत्रे नमः

ॐ जयंताय नमः

ॐ जयदाय नमः

ॐ जीवाय नमः

ॐ अनंताय नमः

ॐ जयावहाय नमः

ॐ अंगीरसाय नमः

ॐ अध्वरासक्ताय नमः

ॐ विविक्ताय नमः

ॐ अध्वरकृते नमः

ॐ पराय नमः

ॐ वाचस्पतये नमः

ॐ वशिने नमः

ॐ वश्याय नमः

ॐ वरिष्ठाय नमः

ॐ वाग्विचक्षणाय नमः

ॐ चित्तशुद्धिकराय नमः

ॐ श्रीमते नमः

ॐ चैत्राय नमः

ॐ चित्रशिखंडिजाय नमः

ॐ बृहद्रथाय नमः

ॐ बृहद्भानवे नमः

ॐ बृहस्पतये नमः

ॐ अभीष्टदाय नमः

ॐ सुराचार्याय नमः

ॐ सुराराध्याय नमः

ॐ सुरकार्यहितंकराय नमः

ॐ गीर्वाणपोषकाय नमः

ॐ धन्याय नमः

ॐ गीष्पतये नमः

ॐ गिरीशाय नमः

ॐ अनघाय नमः

ॐ धीवराय नमः

ॐ धीषणाय नमः

ॐ दिव्यभूषणाय नमः

ॐ धनुर्धराय नमः

ॐ दैत्रहंत्रे नमः

ॐ दयापराय नमः

ॐ दयाकराय नमः

ॐ दारिद्र्यनाशनाय नमः

ॐ धन्याय नमः

ॐ दक्षिणायन संभवाय नमः

ॐ धनुर्मीनाधिपाय नमः

ॐ देवाय नमः

ॐ धनुर्बाणधराय नमः

ॐ हरये नमः

ॐ सर्वागमज्ञाय नमः

ॐ सर्वज्ञाय नमः

ॐ सर्ववेदांतविद्वराय नमः

ॐ ब्रह्मपुत्राय नमः

ॐ ब्राह्मणेशाय नमः

ॐ ब्रह्मविद्याविशारदाय नमः

ॐ समानाधिकनिर्मुक्ताय नमः

ॐ सर्वलोकवशंवदाय नमः

ॐ ससुरासुरगंधर्ववंदिताय नमः

ॐ सत्यभाषणाय नमः

ॐ सुरॆंद्रवंद्याय नमः

ॐ देवाचार्याय नमः

ॐ अनंतसामर्थ्याय नमः

ॐ वेदसिद्धांतपारंगाय नमः

ॐ सदानंदाय नमः

ॐ पीडाहराय नमः

ॐ वाचस्पतये नमः

ॐ पीतवाससे नमः

ॐ अद्वितीयरूपाय नमः

ॐ लंबकूर्चाय नमः

ॐ प्रकृष्टनेत्राय नमः

ॐ विप्राणांपतये नमः

ॐ भार्गवशिष्याय नमः

ॐ विपन्नहितकराय नमः

ॐ बृहस्पतये नमः

ॐ सुराचार्याय नमः

ॐ दयावते नमः

ॐ शुभलक्षणाय नमः

ॐ लोकत्रयगुरवे नमः

ॐ सर्वतोविभवे नमः

ॐ सर्वेशाय नमः

ॐ सर्वदाहृष्टाय नमः

ॐ सर्वगाय नमः

ॐ सर्वपूजिताय नमः

ॐ अक्रोधनाय नमः

ॐ मुनिश्रेष्ठाय नमः

ॐ नीतिकर्त्रे नमः

ॐ जगत्पित्रे नमः

ॐ सुरसैन्याय नमः

ॐ विपन्नत्राणहेतवे नमः

ॐ विश्वयोनये नमः

ॐ अनयोनिजाय नमः

ॐ भूर्भुवाय नमः

ॐ धनदात्रे नमः

ॐ भर्त्रे नमः

ॐ जीवाय नमः

ॐ महाबलाय नमः

ॐ काश्यपप्रियाय नमः

ॐ अभीष्टफलदाय नमः

ॐ विश्वात्मने नमः

ॐ विश्वकर्त्रे नमः

ॐ श्रीमते नमः