क्या आपके सपने में भी आते हैं पूर्वज? इन 5 संकेतों को पहचानें, चमक सकती है आपकी किस्मत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। स्वप्न शास्त्र के अनुसार, हमारे पूर्वज या पितृ जब सपने में आते हैं, तो यह महज एक संयोग नहीं होता। इसे हमारे अवचेतन मन और परलोक के बीच का एक संपर्क माना जाता है। ये सपने हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति सचेत करते हैं या सुख-समृद्धि का संकेत देते हैं। आइए जानते हैं कि पितरों से जुड़े अलग-अलग सपनों का क्या अर्थ होता है:

1. पितरों का मुस्कुराते हुए दिखना यदि आपके पूर्वज सपने में खुश और मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि वे आपसे और आपके परिवार के कार्यों से संतुष्ट हैं। ऐसा सपना आने पर घर में सुख-शांति आती है और रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। यह उनके आशीर्वाद का प्रतीक है।

2. पूर्वजों का क्रोधित होना सपने में पितृ नाराज या गुस्से में दिखें, तो यह एक चेतावनी है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार, यह 'पितृ दोष' का संकेत हो सकता है। इसका अर्थ है कि शायद आप उनकी इच्छाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं या उनके निमित्त किए जाने वाले दान-पुण्य में कमी रह गई है। ऐसे में आपको उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।

3. कुछ मांगना या बात करने की कोशिश करना अक्सर लोग देखते हैं कि पूर्वज सपने में कुछ मांग रहे हैं या मौन रहकर कुछ इशारा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी कोई अधूरी इच्छा रह गई है। वे चाहते हैं कि आप उनके नाम पर तर्पण, पिंड-दान या किसी गरीब को भोजन कराएं। जब उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है, तो वे आपके जीवन की बाधाएं दूर कर देते हैं।

4. मृत माता-पिता का दिखाई देना मृत माता-पिता का सपने में आना सबसे पवित्र माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आपको अपने करियर या निजी जीवन में कोई बड़ी सफलता मिलने वाली है। वे आपको सुरक्षा का एहसास कराने और सही रास्ता दिखाने के लिए सपने में आते हैं।