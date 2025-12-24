क्या आपके सपने में भी आते हैं पूर्वज? इन 5 संकेतों को पहचानें, चमक सकती है आपकी किस्मत
पितरों का सपने में आना हमेशा डरावना नहीं होता। यह उनके प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है। बस जरूरत है उनके संकेतों को समझने की, ताकि हम अपने जीवन को और भी ...और पढ़ें
वार्षिक राशिफल 2026
जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।अभी पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। स्वप्न शास्त्र के अनुसार, हमारे पूर्वज या पितृ जब सपने में आते हैं, तो यह महज एक संयोग नहीं होता। इसे हमारे अवचेतन मन और परलोक के बीच का एक संपर्क माना जाता है। ये सपने हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति सचेत करते हैं या सुख-समृद्धि का संकेत देते हैं। आइए जानते हैं कि पितरों से जुड़े अलग-अलग सपनों का क्या अर्थ होता है:
1. पितरों का मुस्कुराते हुए दिखना
यदि आपके पूर्वज सपने में खुश और मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि वे आपसे और आपके परिवार के कार्यों से संतुष्ट हैं। ऐसा सपना आने पर घर में सुख-शांति आती है और रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। यह उनके आशीर्वाद का प्रतीक है।
2. पूर्वजों का क्रोधित होना
सपने में पितृ नाराज या गुस्से में दिखें, तो यह एक चेतावनी है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार, यह 'पितृ दोष' का संकेत हो सकता है। इसका अर्थ है कि शायद आप उनकी इच्छाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं या उनके निमित्त किए जाने वाले दान-पुण्य में कमी रह गई है। ऐसे में आपको उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।
3. कुछ मांगना या बात करने की कोशिश करना
अक्सर लोग देखते हैं कि पूर्वज सपने में कुछ मांग रहे हैं या मौन रहकर कुछ इशारा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी कोई अधूरी इच्छा रह गई है। वे चाहते हैं कि आप उनके नाम पर तर्पण, पिंड-दान या किसी गरीब को भोजन कराएं। जब उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है, तो वे आपके जीवन की बाधाएं दूर कर देते हैं।
4. मृत माता-पिता का दिखाई देना
मृत माता-पिता का सपने में आना सबसे पवित्र माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आपको अपने करियर या निजी जीवन में कोई बड़ी सफलता मिलने वाली है। वे आपको सुरक्षा का एहसास कराने और सही रास्ता दिखाने के लिए सपने में आते हैं।
(Image source: AI generated)
5. बार-बार एक ही पूर्वज का दिखना
यदि कोई एक ही पूर्वज बार-बार आपके सपने में आ रहा है, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह संकेत है कि वे आपको किसी आने वाले बड़े संकट या दुर्घटना से बचाना चाहते हैं। ऐसे समय में आपको अपने फैसलों में सावधानी बरतनी चाहिए।
जब पितृ सपने में आएं, तो क्या करें?
दान करें: किसी जरूरतमंद को उनकी पसंद का भोजन या वस्त्र दान करें।
दीपक जलाएं: घर की दक्षिण दिशा (जो पितरों की दिशा मानी जाती है) में शाम को दीपक जलाएं।
श्राद्ध और तर्पण: अमावस्या या पितृ पक्ष के दौरान उनके नाम पर जल अर्पित करें और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करें।
यह भी पढ़ें- Pitra Dosh Upay: इन संकेतों से पहचानें पितृ दोष, निवारण के लिए करें ये आसान उपाय
यह भी पढ़ें- Ashadha Amavasya 2025: आषाढ़ अमावस्या के दिन करें इस चालीसा का पाठ, पितृ होंगे प्रसन्न
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।