    Pitra Dosh Upay: इन संकेतों से पहचानें पितृ दोष, निवारण के लिए करें ये आसान उपाय

    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:03 AM (IST)

    यह माना गया है कि पितरों की नाराजगी से जीवन में कई परेशानियां आती हैं। पितृ दोष लगने पर कुछ संकेत भी दिखाई देते हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज हम आपको इससे मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, जो आपके काम आ सकते हैं।

    Pitra Dosh ke Upay in hindi (AI Generated Image)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, पितरों के नाराज होने पर व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। पितृ दोष लगने पर इसके कुछ संकेत भी मिलने लगते हैं। ऐसे में अगर आपको भी ये संकेत मिल रहे हैं, तो यह पितृ दोष होने का संकेत हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आप किस तरह पितृ दोष की पहचान कर सकते हैं और कैसे इससे मुक्ति पा सकते हैं।

    मिलते हैं ये संकेत

    • घर में हमेशा किसी-न-किसी व्यक्ति का बीमार बने रहना।
    • बिना किसी वजह के घर में लड़ाई-झगड़ा होना।
    • कारोबार में लगातार घाटा होना या आर्थिक परेशानी।
    • घर में अचनाकर से पीपल का पौधा उग जाना।
    • बहुत कोशिशों के बाद भी विवाह में अड़चन आना।
    • परिवार में दुर्घटनाओं की स्थिति बने रहना।
    • संतान प्राप्ति में बाधा।
    (Picture Credit: Freepik)

    जरूर करें ये काम

    पितृ दोष से पीड़ित व्यक्ति को सही विधि से पितरों का तर्पण और श्राद्ध आदि करना चाहिए, जो पितृ दोष से मुक्ति का सबसे उत्तम तरीका माना गया है। इसके साथ ही ब्राह्मणों को भोजन करवाना और घर में गीता का पाठ करना भी पितृ दोष से राहत के लिए एक उत्तम उपाय माना गया है। 

    मिलेगी पितृ दोष से राहत

    रोजाना भगवान शिव की आराधना से भी आपको स्थिति में लाभ देखने को मिल सकता है। इसके लिए रोजाना जल में थोड़ा-सा गंगाजल और काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। साथ ही आपको पितृ दोष से मुक्ति के लिए के 21 सोमवार तक गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। इससे भी आपको पितृ दोष में राहत मिल सकती है।

    (Picture Credit: Freepik)

    कर सकते हैं ये उपाय

    दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है। ऐसे में घर की इस दिशा में पितरों की तस्वीर लगाएं और रोजाना इस दिशा में पितरों के निमित्त सरसों की तेल का दीपक जलाएं। जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर अर्घ्य दें। इसके साथ ही आप विशेष कृपा प्राप्ति के लिए रोजाना पितरों की तस्वीर के  सामने धूप, अगरबत्ती और फूलमाला आदि भी अर्पित कर सकते हैं। इससे भी आपको पितृ दोष से राहत मिल सकती है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।