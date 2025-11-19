Tulsi Mala Ke Niyam: आप भी पहन रहे हैं तुलसी माला, तो इन बातों का रखें ध्यान, मिलेगा शुभ फल
Tulsi Mala Pahnane Ke Niyam हिंदू धर्म में लोग मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए तुलसी माला पहनते हैं। इससे अद्भुत शुभ फल मिलते हैं, लेकिन माला पहनने वाले व्यक्ति को नियम का पालन करना चाहिए। ऐसा न करने से जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि तुलसी माला से जुड़े नियम के बारे में।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, रोजाना तुलसी पूजा करने से धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी माला पहनने से मां लक्ष्मी के संग भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप भी तुलसी माला धारण करने का विचार बना रहे हैं, तो माला (Tulsi Mala) पहनने से जुड़े नियम का पालन करें। इससे जीवन में कोई संकट नहीं आता है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि कब और कैसे पहने तुलसी माला।
तुलसी माला धारण करने से मिलते हैं ये लाभ (Tulsi Mala Benefits)
- धार्मिक मान्यता के अनुसार, तुलसी माला पहनने से मानसिक शांति मिलती है।
- जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है।
- नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है।
- सकारात्मक विचारों में वृद्धि होती है।
- जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।
- ध्यान में सहायता मिलती है।
- आर्थिक तंगी की समस्या से छुटकारा मिलता है।
कब नहीं पहननी चाहिए तुलसी माला
अमावस्या के दिन शुभ और मांगलिक काम करने की मनाही है। इसलिए अमावस्या और रविवार को तुलसी माला न पहनने की सलाह दी जाती है।
कब पहने तुलसी माला
तुलसी माला (Tulsi Mala Kis Din Pahne) पहनने के लिए सोमवार, गुरुवार, बुधवार और एकादशी का दिन शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप किसी ज्योतिषी की भी सलाह ले सकते हैं। तुलसी माला पहनने से पहले उसे सर्वप्रथम गंगाजल से शुद्ध करें। इसके बाद थोड़ी देर माला को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के सामने रखें। इसके बाद मां लक्ष्मी का ध्यान करें और माला धारण करें।
इन बातों का रखें ध्यान
- तुलसी माला पहनने वाले व्यक्ति को सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए।
- किसी भी प्रकार का कोई नशा न करें।
- किसी के बारे में कभी भी गलत न सोचें और वाद-विवाद न करें।
- शुद्धता और सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए।
- ऐसा माना जाता है कि तुलसी माला के नियम का पालन न करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए तुलसी माला धारण करने वाले जातक को कई खास बातों का ध्यान रखना अधिक जरुरी है।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
