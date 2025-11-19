Tulsi Mala Ke Niyam: आप भी पहन रहे हैं तुलसी माला, तो इन बातों का रखें ध्यान, मिलेगा शुभ फल

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, रोजाना तुलसी पूजा करने से धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी माला पहनने से मां लक्ष्मी के संग भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप भी तुलसी माला धारण करने का विचार बना रहे हैं, तो माला (Tulsi Mala) पहनने से जुड़े नियम का पालन करें। इससे जीवन में कोई संकट नहीं आता है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि कब और कैसे पहने तुलसी माला।

तुलसी माला धारण करने से मिलते हैं ये लाभ (Tulsi Mala Benefits) धार्मिक मान्यता के अनुसार, तुलसी माला पहनने से मानसिक शांति मिलती है।

जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है।

नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है।

सकारात्मक विचारों में वृद्धि होती है।

जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।

ध्यान में सहायता मिलती है।

आर्थिक तंगी की समस्या से छुटकारा मिलता है।