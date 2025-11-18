Vastu Tips: घर की इस दिशा में लगाएंगे हनुमान जी की तस्वीर, तो नहीं आएगा कोई संकट

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान श्रीराम के परम भक्त हनुमान जी की विधिपूर्वक पूजा-अर्चना करने से सभी संकट दूर होते हैं। साथ ही जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। घर में हनुमान जी (Vastu Tips For Hanuman Ji Photo) की तस्वीर को जरूर लगाना चाहिए, लेकिन लगाने से पहले यह जान लें कि बजरंगबली की तस्वीर लगाने के लिए कौन-सी दिशा शुभ मानी जाती है।

वास्तु शास्त्र के अनुसार, हनुमान जी (vastu rules related to hanumanji photo) की तस्वीर को सही दिशा में लगाने से परिवार के सदस्यों पर प्रभु की कृपा बनी रहती है और जीवन में कोई संकट नहीं आता है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं कि संकटमोचन की तस्वीर लगाने के नियम के बारे में।

(Image Source: AI-Generated) इस जगह पर भूलकर भी न लगाएं तस्वीर वास्तु शास्त्र के अनुसार, हनुमान जी (hanuman ji ki tasvir kis disha mein lagaen) की तस्वीर को बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बेडरूम में प्रभु की तस्वीर लगाने से परिवार के सदस्यों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है और बजरंगबली नाराज हो सकते हैं।