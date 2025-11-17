Vastu Tips: घर की किस दिशा में लगाएं पितरों की तस्वीर, जीवन में हमेशा बनी रहेगी सुख-शांति

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वास्तु शास्त्र में घर में सामान रखने की शुभ दिशा का वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि वास्तु के नियम का पालन करने से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। साथ ही जीवन में कोई भी संकट नहीं आता है। वास्तु शास्त्र की मानें तो घर की सही दिशा में पितरों की तस्वीर लगाने से परिवार के सदस्यों की खूब तरक्की होती है और पितरों की कृपा बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में पितरों (which direction photo of ancestors) की तस्वीर लगाने के नियम के बारे में

किस दिशा में लगाएं पितरों की तस्वीर

अगर आप घर में पितरों की तस्वीर लगा रहे हैं, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार, इसके लिए दक्षिण दिशा को शुभ माना जाता है। इस दिशा में पितरों की तस्वीर लगाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद परिवार के सदस्यों को प्राप्त होता है। साथ ही घर में सुख-शांति बनी रहती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, घर में पूर्वजों की तस्वीर लगाने से परिवार के सदस्यों को जीवन के संकटों से छुटकारा मिलता है।

दीवार पर न लटकाएं तस्वीर ऐसा माना जाता है कि दीवार पर पितरों की तस्वीर लटकाना शुभ नहीं होता है। इस तरह की गलती को करने से परिवार के सदस्यों को वास्तु दोष का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पितरों की तस्वीर लगाने से पहले वास्तु शास्त्र से जुड़े नियम को पालन करने की सलाह दी जाती है।