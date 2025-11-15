Vastu Tips: शादी के कार्ड में वास्तु की इन बातों का रखेंगे ध्यान, तो हैप्पी रहेगी मैरिड लाइफ

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में शादी के कार्ड को शुभकामनाओं का प्रतीक माना जाता है। शादी दो परिवार का मिलन होता है। इस दौरान कई तरह के रीती-रिवाज किए जाते हैं। वहीं, लोगों को निमंत्रण देने के लिए शादी का कार्ड दिया जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, शादी (Vastu for wedding card) के कार्ड को छपवाते समय कई बातों का खास ध्यान रखना होता है। ऐसा माना जाता है कि कार्ड में कुछ गलती होने से वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में जानते हैं शादी के कार्ड (marriage invitation Vastu tips) से जुड़े वास्तु टिप्स।

कार्ड में दूल्हा-दुल्हन की फोटो लगवाना शुभ या अशुभ? (Image Source: AI-Generated) वर्तमान में शादी के कार्ड में दूल्हा-दुल्हन (happy married life Vastu) की फोटो लगवाने का चलन बढ़ गया है, लेकिन वास्तु शास्त्र की मानें तो शादी के कार्ड पर दूल्हा-दुल्हन की फोटो लगवाना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कार्ड में इस तरह की गलती करने से वर-वधु को नजर दोष का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कार्ड पर दूल्हा-दुल्हन की फोटो लगवाने से बचना चाहिए।

किस रंग का होना चाहिए कार्ड?

शादी के कार्ड में रंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार, शादी का कार्ड लाल, पीला या सफेद रंग को शुभ माना जाता है क्योंकि इन रंगों को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है।