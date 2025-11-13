घर की शोभा के साथ-साथ पॉजिटिविटी भी बढ़ाता है मनी प्लांट, बस ध्यान रखें ये वास्तु नियम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वास्तु की दृष्टि में मनी प्लांट को एक शुभ पौधे के रूप में देखा जाता है। अगर वास्तु नियमों का ध्यान रखते हुए इस पौधे को घर में लगाया जाए, तो इससे पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में मनी प्लांट (money plant Vastu tips) को लाने के लिए कौन-सी दिशा शुभ मानी गई है।

रखें इन दिशाओं का ध्यान मनी प्लांट को लगाने के लिए दक्षिण-पूर्व दिशा यानी आग्नेय कोण को सबसे अच्छी दिशा माना गया है। इस दिशा में मनी प्लांट लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। इसके साथ ही वास्तु शास्त्र में यह माना गया है कि मनी प्लांट को कभी भी उत्तर-पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

(Picture Credit: Freepik) रखें इन बातों का ध्यान वास्तु शास्त्र में माना गया है कि मनी प्लांट की बेल को हमेशा ऊपर की ओर बढ़ने देना चाहिए। ये बेल जमीन को नहीं छूनी चाहिए। ऐसा करने से धन और समृद्धि के योग बनने लगते हैं। ध्यान रखें कि आपका मनी प्लांट का पौधा सूखे न। इसके लिए आप समय-समय पर सूखे और पीले पत्तों को हटाते रहें।

वास्तु शास्त्र में यह भी बताया गया है कि मनी प्लांट को घर के अंदर रखना ज्यादा शुभ होता है। कई लोग मनी प्लांट को चोरी करके लगाना शुभ मानते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में इस तरीके को गलत बताया गया है। आप इसे किसी कांच की बोतल या गमले में लगा सकते हैं।