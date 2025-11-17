Peepal Tree: घर में पीपल का पेड़ उगना शुभ या अशुभ? मिलते हैं ये खास संकेत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में कई खास अवसर पर पीपल के पेड़ की विशेष पूजा-अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस पेड़ में भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव, महादेव और पितरों का वास माना गया है। इस पेड़ की पूजा-अर्चना करने से पितृ दोष की समस्या से मुक्ति मिलती है और धन में वृद्धि देखने को मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, घर में पीपल का पेड़ उगने से कई खास संकेत मिलते हैं। आइए जानते हैं कि घर में पीपल (pipal ka ped ugne ke sanket) का पेड़ उगने से कौन-से संकेत मिलते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घर में पीपल का पेड़ उगना शुभ या अशुभ? धार्मिक मान्यता के अनुसार, घर में पीपल का पेड़ उगना शुभ (pipal ka ped ugna shubh ya ashubh) नहीं माना जाता है। क्योंकि घर में इस पेड़ के होने से परिवार के सदस्यों को वास्तु दोष की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही धन की कमी हो सकती है।