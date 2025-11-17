Peepal Tree: घर में पीपल का पेड़ उगना शुभ या अशुभ? मिलते हैं ये खास संकेत
हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ पूजनीय है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, रोजाना इस पेड़ की पूजा-अर्चना करने से साधकों को पितरों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जीवन के संकट दूर होते हैं। क्या आप जानते हैं कि घर में पीपल का पेड़ उगने से कौन-से संकेत मिलते हैं। अगर नहीं पता, तो आइए जानते हैं इसके बारे में।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में कई खास अवसर पर पीपल के पेड़ की विशेष पूजा-अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस पेड़ में भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव, महादेव और पितरों का वास माना गया है। इस पेड़ की पूजा-अर्चना करने से पितृ दोष की समस्या से मुक्ति मिलती है और धन में वृद्धि देखने को मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, घर में पीपल का पेड़ उगने से कई खास संकेत मिलते हैं। आइए जानते हैं कि घर में पीपल (pipal ka ped ugne ke sanket) का पेड़ उगने से कौन-से संकेत मिलते हैं।
घर में पीपल का पेड़ उगना शुभ या अशुभ?
धार्मिक मान्यता के अनुसार, घर में पीपल का पेड़ उगना शुभ (pipal ka ped ugna shubh ya ashubh) नहीं माना जाता है। क्योंकि घर में इस पेड़ के होने से परिवार के सदस्यों को वास्तु दोष की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही धन की कमी हो सकती है।
मिलते हैं ये संकेत
- घर में लड़ाई-झगडे की समस्या का उत्पन्न होना।
- वाद-विवाद का सामना करना।
- जीवन में धन की कमी होना।
- वास्तु दोष का उत्पन्न होना।
- घर में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन होना।
- कामों में सफलता प्राप्त न होना।
इस तरह से हटाएं पीपल का पेड़
अगर आपके घर में पीपल का पेड़ उग आया है और आप इसे हटाना चाहते हैं, तो शनिवार की रात को पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद अगले दिन रविवार को पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं और जगत के पालनहार भगवान विष्णु के नाम का ध्यान करें। अब पौधे को जड़ के साथ निकालें और मंदिर या फिर अन्य स्थान पर लगा दें।
पीपल के पेड़ के उपाय
- शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा (Peepal Puja) करने करने का विधान है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विधिपूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद हनुमान जी से जीवन में सुख-शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस उपाय को करने से दुखों से मुक्ति मिलती है और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है।
- पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए शनिवार के दिन पीपल की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करें और जल में काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से रुके हुए काम पूरे होते हैं।
