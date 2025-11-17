Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Peepal Tree: घर में पीपल का पेड़ उगना शुभ या अशुभ? मिलते हैं ये खास संकेत

    By Kaushik Sharma Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:33 PM (IST)

    हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ पूजनीय है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, रोजाना इस पेड़ की पूजा-अर्चना करने से साधकों को पितरों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जीवन के संकट दूर होते हैं। क्या आप जानते हैं कि घर में पीपल का पेड़ उगने से कौन-से संकेत मिलते हैं। अगर नहीं पता, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। 

    prefferd source google
    Hero Image

    Peepal Tree: घर में पीपल का पेड़ उगने पर क्या करें?


    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में कई खास अवसर पर पीपल के पेड़ की विशेष पूजा-अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस पेड़ में भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव, महादेव और पितरों का वास माना गया है। इस पेड़ की पूजा-अर्चना करने से पितृ दोष की समस्या से मुक्ति मिलती है और धन में वृद्धि देखने को मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, घर में पीपल का पेड़ उगने से कई खास संकेत मिलते हैं। आइए जानते हैं कि घर में पीपल (pipal ka ped ugne ke sanket) का पेड़ उगने से कौन-से संकेत मिलते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घर में पीपल का पेड़ उगना शुभ या अशुभ?

    धार्मिक मान्यता के अनुसार, घर में पीपल का पेड़ उगना शुभ (pipal ka ped ugna shubh ya ashubh) नहीं माना जाता है। क्योंकि घर में इस पेड़ के होने से परिवार के सदस्यों को वास्तु दोष की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही धन की कमी हो सकती है।

    Peepal Puja

    मिलते हैं ये संकेत

    • घर में लड़ाई-झगडे की समस्या का उत्पन्न होना।
    • वाद-विवाद का सामना करना।
    • जीवन में धन की कमी होना।
    • वास्तु दोष का उत्पन्न होना।
    • घर में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन होना।
    • कामों में सफलता प्राप्त न होना।

    इस तरह से हटाएं पीपल का पेड़

    अगर आपके घर में पीपल का पेड़ उग आया है और आप इसे हटाना चाहते हैं, तो शनिवार की रात को पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद अगले दिन रविवार को पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं और जगत के पालनहार भगवान विष्णु के नाम का ध्यान करें। अब पौधे को जड़ के साथ निकालें और मंदिर या फिर अन्य स्थान पर लगा दें।

    पीपल के पेड़ के उपाय

    • शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा (Peepal Puja) करने करने का विधान है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विधिपूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद हनुमान जी से जीवन में सुख-शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस उपाय को करने से दुखों से मुक्ति मिलती है और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है।
    • पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए शनिवार के दिन पीपल की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करें और जल में काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से रुके हुए काम पूरे होते हैं।

    यह भी पढ़ें- Vastu Tips for Deepak: वास्तु के अनुसार, क्या है पूजा में दीपक जलाने का सही तरीका

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।