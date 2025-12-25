Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Remedies: 2026 में घर को बनाएं खुशियों का ठिकाना, इन 5 चीजों से भरेगी पॉजिटिविटी

    By Shraddha Pandey Edited By: Shraddha Pandey
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:15 PM (IST)

    नया साल 2026 आ रहा है और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ उपाय बताए गए हैं। आने वाले साल कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके घ ...और पढ़ें

    Hero Image

    2026 में क्या करें (Image Source: AI-Generated)

    Zodiac Wheel

    वार्षिक राशिफल 2026

    जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

    अभी पढ़ें

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। साल 2026 आ रहा है और हम सभी चाहते हैं कि नया साल ढेर सारी खुशियां और अच्छी किस्मत लेकर आए। हम अपने घरों को साफ करते हैं, सजाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि सिर्फ सजाने से ही घर खुशहाल नहीं बनता? हमें अपने घर की 'ऊर्जा' (Energy) को भी अच्छा बनाना होता है। जैसे हमारे शरीर को अच्छे खाने और हवा की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे घर को भी सकारात्मक ऊर्जा की जरूरत होती है ताकि वहां रहने वाले सभी लोग स्वस्थ और खुश रहें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तो इस नए साल 2026 में क्यों न हम कुछ ऐसे खास बदलाव करें, जो हमारे घर को सचमुच खुशियों का अड्डा बना दें। वास्तु शास्त्र के मुताबिक, कुछ ऐसी आसान और कमाल के उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अगर हम अपने घर में जगह दें, तो घर से सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी और हर कोने से सिर्फ अच्छी वाइब्स (Positive Vibes) ही आएंगी। ये सिर्फ टिप्स नहीं, बल्कि आपके घर को एक नया जीवन देने का तरीका है।

    1. सांस लेते पौधे: घर के नेचुरल फिल्टर

    आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में घर के अंदर हरियाली का होना किसी वरदान से कम नहीं है। 2026 में मनी प्लांट, स्नेक प्लांट और पीस लिली जैसे पौधों की मांग बढ़ने वाली है। वास्तु के अनुसार, मनी प्लांट को दक्षिण-पूर्व (Southeast) दिशा में रखने से धन का प्रवाह बढ़ता है। जबकि स्नेक प्लांट घर में सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।

    2. सेंधा नमक: नकारात्मकता का 'चुंबक'

    rock salt

    (Image Source: Freepik)

    हजारों साल पुरानी परंपरा आज भी उतनी ही प्रभावी है। घर के शांत कोनों या बाथरूम में एक कांच के कटोरे में सेंधा नमक (Rock Salt) भरकर रखें। नमक में नमी और नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। इसे हर 10-15 दिन में बदलते रहें। यह उपाय घर के कलेश दूर करने और मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करते हैं।

    3. कुदरती खुशबू: तनाव को कहें अलविदा

    2026 में आर्टिफिशियल स्प्रे के बजाय प्राकृतिक खुशबू को प्राथमिकता दें। चंदन, लैवेंडर या गुलाब की धीमी सुगंध न केवल मूड को बेहतर बनाती है। बल्कि घर के वातावरण को भी पवित्र करती है। आप डिफ्यूजर या सुगंधित तेलों का प्रयोग कर सकते हैं, जो मन को शांत रखने और बेहतर नींद लाने में मदद करेंगे।

    4. निजी आध्यात्मिक प्रतीक

    विशेषज्ञों का मानना है कि घर में वही आध्यात्मिक प्रतीक (जैसे बुद्ध की प्रतिमा, श्री यंत्र या ॐ) रखें, जिनसे आपका व्यक्तिगत जुड़ाव हो। इन्हें घर के उत्तर-पूर्व (Northeast) कोने में स्थापित करें। ध्यान रखें कि ये सिर्फ सजावट का सामान न बनें, बल्कि आपकी श्रद्धा का केंद्र हों।

    5. सबसे खास चीज: घर में 'स्पेस' यानी खाली जगह

    पॉजिटिव एनर्जी के लिए सबसे जरूरी है हवा और रोशनी। साल 2026 का सबसे बड़ा मंत्र है- क्लटर फ्री होम (Clutter-free Home)। अनावश्यक पुराने सामान, टूटे-फूटे बर्तन और बेकार पड़े फर्नीचर को घर से बाहर निकालें। जितना अधिक घर 'हल्का' होगा, उतनी ही आसानी से सकारात्मक ऊर्जा आएगी।

    यह भी पढ़ें- Vastu Tips: सर्दियों में नहाने के पानी में मिलाएं ये 5 चीजें, खिंची चली आएगी दौलत

    यह भी पढ़ें- शाम को तुलसी के पास क्यों जलाते हैं दीपक? इस एक चूक से रूठ सकती हैं मां लक्ष्मी

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।