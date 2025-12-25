Remedies: 2026 में घर को बनाएं खुशियों का ठिकाना, इन 5 चीजों से भरेगी पॉजिटिविटी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। साल 2026 आ रहा है और हम सभी चाहते हैं कि नया साल ढेर सारी खुशियां और अच्छी किस्मत लेकर आए। हम अपने घरों को साफ करते हैं, सजाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि सिर्फ सजाने से ही घर खुशहाल नहीं बनता? हमें अपने घर की 'ऊर्जा' (Energy) को भी अच्छा बनाना होता है। जैसे हमारे शरीर को अच्छे खाने और हवा की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे घर को भी सकारात्मक ऊर्जा की जरूरत होती है ताकि वहां रहने वाले सभी लोग स्वस्थ और खुश रहें।

तो इस नए साल 2026 में क्यों न हम कुछ ऐसे खास बदलाव करें, जो हमारे घर को सचमुच खुशियों का अड्डा बना दें। वास्तु शास्त्र के मुताबिक, कुछ ऐसी आसान और कमाल के उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अगर हम अपने घर में जगह दें, तो घर से सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी और हर कोने से सिर्फ अच्छी वाइब्स (Positive Vibes) ही आएंगी। ये सिर्फ टिप्स नहीं, बल्कि आपके घर को एक नया जीवन देने का तरीका है।

1. सांस लेते पौधे: घर के नेचुरल फिल्टर आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में घर के अंदर हरियाली का होना किसी वरदान से कम नहीं है। 2026 में मनी प्लांट, स्नेक प्लांट और पीस लिली जैसे पौधों की मांग बढ़ने वाली है। वास्तु के अनुसार, मनी प्लांट को दक्षिण-पूर्व (Southeast) दिशा में रखने से धन का प्रवाह बढ़ता है। जबकि स्नेक प्लांट घर में सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।

2. सेंधा नमक: नकारात्मकता का 'चुंबक' (Image Source: Freepik) हजारों साल पुरानी परंपरा आज भी उतनी ही प्रभावी है। घर के शांत कोनों या बाथरूम में एक कांच के कटोरे में सेंधा नमक (Rock Salt) भरकर रखें। नमक में नमी और नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। इसे हर 10-15 दिन में बदलते रहें। यह उपाय घर के कलेश दूर करने और मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करते हैं।

3. कुदरती खुशबू: तनाव को कहें अलविदा 2026 में आर्टिफिशियल स्प्रे के बजाय प्राकृतिक खुशबू को प्राथमिकता दें। चंदन, लैवेंडर या गुलाब की धीमी सुगंध न केवल मूड को बेहतर बनाती है। बल्कि घर के वातावरण को भी पवित्र करती है। आप डिफ्यूजर या सुगंधित तेलों का प्रयोग कर सकते हैं, जो मन को शांत रखने और बेहतर नींद लाने में मदद करेंगे।

4. निजी आध्यात्मिक प्रतीक विशेषज्ञों का मानना है कि घर में वही आध्यात्मिक प्रतीक (जैसे बुद्ध की प्रतिमा, श्री यंत्र या ॐ) रखें, जिनसे आपका व्यक्तिगत जुड़ाव हो। इन्हें घर के उत्तर-पूर्व (Northeast) कोने में स्थापित करें। ध्यान रखें कि ये सिर्फ सजावट का सामान न बनें, बल्कि आपकी श्रद्धा का केंद्र हों।