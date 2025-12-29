सिर्फ परंपरा नहीं, एक सुरक्षा कवच है 'गृहप्रवेश'! जानें क्यों शास्त्रों में इसे जरूरी माना गया है

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अपना नया घर बनाना सिर्फ एक निवेश नहीं, बल्कि जीवनभर की यादों और सपनों की नींव रखना है। हिंदू धर्म में 'गृहप्रवेश' को केवल एक रस्म नहीं, बल्कि एक पवित्र संस्कार माना गया है। शास्त्रों के अनुसार, जिस तरह शरीर बिना आत्मा के निर्जीव है, उसी तरह बिना विधि-विधान और पूजा के नया मकान केवल एक ढांचा मात्र है। गृहप्रवेश वह माध्यम है जिससे हम ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा और देवताओं को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, ताकि उस घर की दीवारों के भीतर रहने वाला हर सदस्य सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव कर सकें।

हिंदू धर्म में अपना नया घर बनाना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार, केवल ईंट-पत्थर का ढांचा खड़ा कर लेना ही पर्याप्त नहीं है; उस ढांचे को 'घर' बनाने के लिए गृहप्रवेश का संस्कार अनिवार्य है।

गृहप्रवेश क्यों किया जाता है? गृहप्रवेश का मुख्य उद्देश्य नए घर को शुद्ध करना और उसमें सकारात्मक ऊर्जा (Positive Energy) का संचार करना है। मान्यता है कि निर्माण के समय भूमि की खुदाई और काम के दौरान कई सूक्ष्म जीव-जंतुओं की मृत्यु होती है और कई प्रकार के वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। इन दोषों और नकारात्मकता को दूर करने के लिए देवताओं का आह्वान किया जाता है ताकि परिवार वहां सुख-शांति से रह सके।