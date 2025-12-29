नजर उतारने का 'रामबाण' उपाय! जानें काला या सेंधा, किस नमक से पल भर में दूर होता है बुरा साया
नजर उतारने के लिए नमक को सबसे प्रभावी माना जाता है। लेकिन, कौन सा नमक सबसे कारगर साबित होता है इसे लेकर कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। नमक प्राकृ ...और पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। बचपन से ही हमने अपने घरों में दादी-नानी को नमक से नजर उतारते देखा है। जब भी कोई बच्चा अचानक चिड़चिड़ा हो जाए या काम में बाधा आने लगे, तो सबसे पहले नमक का उपाय ही याद आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किचन में रखे सादे नमक, काले नमक और सेंधा नमक में से सबसे असरदार कौन सा है? वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए एक विशेष नमक को सबसे उत्तम माना गया है।
1. सेंधा नमक (Rock Salt) क्यों है सबसे खास?
नजर उतारने के लिए सेंधा नमक सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं:
सेंधा नमक पूरी तरह से प्राकृतिक और शुद्ध होता है। इसमें किसी भी तरह की मिलावट या केमिकल प्रोसेस नहीं होता, इसलिए इसकी सकारात्मक ऊर्जा (Positive Energy) सबसे अधिक होती है।
नेगेटिविटी सोखने की शक्ति: वास्तु शास्त्र के मुताबिक, सेंधा नमक में नकारात्मक शक्तियों को खींचने की गजब की क्षमता होती है। यह घर और शरीर की 'औरा' (Aura) को तुरंत साफ कर देता है।
2. काला नमक (Black Salt) कब करें इस्तेमाल?
काले नमक का इस्तेमाल अक्सर 'टोने-टोटकों' या विशेष तांत्रिक उपायों में किया जाता है। अगर किसी को बहुत गहरी नज़र लगी हो या घर में भारीपन महसूस हो रहा हो, तो काले नमक का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, रोजमर्रा की नजर उतारने के लिए सेंधा नमक ही पहली पसंद होनी चाहिए।
3. नजर उतारने का सही तरीका
एक मुट्ठी सेंधा नमक लें।
जिस व्यक्ति को नजर लगी है, उसके ऊपर से इसे 7 बार सिर से पैर तक घुमाएं (क्लॉकवाइज)।
इसके बाद इस नमक को बहते पानी में बहा दें या टॉयलेट में फ्लश कर दें। ध्यान रखें कि इस नमक को घर के डस्टबिन में न डालें, वरना नकारात्मक ऊर्जा घर में ही रह जाएगी।
4. वास्तु के अन्य उपाय
नमक न केवल नजर उतारने, बल्कि घर की शांति के लिए भी रामबाण है। कांच के एक कटोरे में थोड़ा सा सेंधा नमक भरकर बाथरूम के कोने में रखने से घर की 'दरिद्रता' और 'वास्तु दोष' दूर होते हैं।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
