संतान की लंबी उम्र के लिए पूजा में जरूर शामिल करें ये चीजें, नोट करें Sakat Chauth की तिथि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सकट चौथ का पर्व गणपति बप्पा को समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश की विशेष पूजा-अर्चना करने का विधान है और विशेष चीजों का दान किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, सकट चौथ (Sakat Chauth 2026) के दिन विधिपूर्वक व्रत करने से संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है।

सकट चौथ 2026 डेट और शुभ मुहूर्त (Sakat Chauth 2026 Date and Shubh Muhurat) वैदिक पंचांग के अनुसार, माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 06 जनवरी को सुबह 08 बजकर 01 मिनट पर शुरू होगी। वहीं, इस तिथि का समापन 07 जनवरी को सुबह 06 बजकर 52 मिनट पर होगा। ऐसे में सकट चौथ का व्रत 06 जनवरी (Sakat Chauth 2026 Kab Hai) को किया जाएगा।