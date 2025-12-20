Sakat Chauth 2026 Remedies: सकट चौथ व्रत के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें, दूर होंगी संतान से जुड़ी मुश्किलें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू पंचांग के अनुसार, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इसे संकट चौथ या तिलकुटा चौथ के नाम से जाना जाता है। इस साल यह पावन व्रत 06 जनवरी (Sakat Chauth 2026 Kab Hai?) को मनाया जाएगा। यह व्रत मुख्य रूप से माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छी सेहत और उनके जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए रखती हैं। सकट चौथ भगवान गणेश को समर्पित है, लेकिन शिव परिवार की पूर्ण कृपा के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में इस दिन भगवान गणेश के साथ-साथ शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं चढ़ाएं। ऐसा करने से संतान से जुड़ी हर मुश्किलें दूर होती हैं।

शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें (Offer These Things To The Shivling) बिल्व पत्र और शमी पत्र भगवान शिव को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है और गणेश जी को शमी पत्र। ऐसे में सकट चौथ के दिन शिवलिंग पर 11 बिल्व पत्र और 11 शमी पत्र चढ़ाएं। ऐसा करने से संतान का गुस्सा कम होता है और उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की बुद्धि मिलती है।