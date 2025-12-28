Sakat Chauth 2026 Daan: इन चीजों का दान किए बिना अधूरा है सकट चौथ व्रत, न करें अनदेखा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में सकट चौथ का व्रत संतान की लंबी उम्र, सुखी जीवन और संकटों से रक्षा के लिए रखा जाता है। साल 2026 में सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी को रखा जाएगा। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है, जिन्हें 'विघ्नहर्ता' कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सकट चौथ पर व्रत और पूजा-अर्चना के साथ दान भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि बिना दान के इस व्रत (Sakat Chauth 2026) का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आप भी अपनी संतान की रक्षा और घर की खुशहाली के लिए यह व्रत कर रहे हैं, तो यहां दी गई इन चीजों का दान जरूर करें, जो इस प्रकार हैं -

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सकट चौथ पर करें इन चीजों का दान (Sakat Chauth 2026 Daan List) तिल और गुड़ का दान सकट चौथ को तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। इस दिन तिल का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन तिल और गुड़ का दान जरूर करें। ऐसा करने करने से शनि दोष शांत होता है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही मान-सम्मान बढ़ता है।

गर्म कपड़ों का दान सकट चौथ माघ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ता है, जब ठंड बहुत होती है। शास्त्रों के अनुसार, इस दिन किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को कंबल, गर्म कपड़े व जूते-चप्पल का दान करने से पितृ दोष दूर होता है और संतान पर आने वाली मुश्किलें टल जाती हैं।

अन्न दान भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ी सेवा है। ऐसे में सकट चौथ के दिन अनाज का दान जरूर करें। ऐसा करने से घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। साथ ही कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है।