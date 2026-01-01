New Year 2026: पति-पत्नी के रिश्तों में घुलेगी मिठास, नए साल के पहले दिन करें ये खास काम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नए साल की शुरुआत केवल कैलेंडर बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि यह अपने रिश्तों को नए सिरे से संवारने का भी मौका है। साल 2026 के पहले दिन यदि पति-पत्नी मिलकर कुछ विशेष धार्मिक और सकारात्मक कार्य करते हैं, तो पूरे साल वैवाहिक जीवन में प्रेम, सामंजस्य और सुख-समृद्धि बनी रहती है।

रिश्तों की नींव विश्वास और सम्मान पर टिकी होती है। ये धार्मिक उपाय आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे आपसी विवाद कम होते हैं। 1 जनवरी 2026 को इन सरल कार्यों के साथ अपने दांपत्य जीवन को खुशहाल बनाएं।

रिश्तों को मजबूत बनाने के अचूक उपाय



1. संयुक्त पूजा और संकल्प साल के पहले दिन पति-पत्नी को साथ मिलकर इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। यदि संभव हो तो भगवान शिव और माता पार्वती (जिन्हें आदर्श जोड़ा माना जाता है) का पूजन करें। साथ में 'अर्धनारीश्वर' रूप का ध्यान करने से आपसी समझ बढ़ती है।

2. दान-पुण्य का महत्व शास्त्रों में दान को सुखों का आधार माना गया है। नए साल पर युगल को किसी मंदिर में सफेद मिठाई, अक्षत (चावल) या दूध का दान करना चाहिए। सफेद वस्तुओं का संबंध चंद्रमा और शुक्र से होता है, जो मन की शांति और विलासिता (Luxury) के कारक हैं।

3. सकारात्मक उपहारों का आदान-प्रदान एक-दूसरे को फूल या कोई ऐसी वस्तु भेंट करें जो घर में सकारात्मकता लाए। इस दिन परफ्यूम या सुगंधित वस्तुएं देना भी शुभ माना जाता है क्योंकि इससे 'शुक्र ग्रह' मजबूत होता है, जो प्रेम संबंधों को नियंत्रित करता है।

(Image Source: AI-Generated) 4. क्लेश और विवाद से दूरी साल के पहले दिन घर में शांति का माहौल रखें। पुरानी कड़वाहटों को भूलकर नई शुरुआत करें। माना जाता है कि पहले दिन आप जिस मानसिक स्थिति में होते हैं, उसका प्रभाव आपके पूरे साल के व्यवहार पर पड़ता है।