Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Vastu Tips 2026: साल के पहले दिन दीपक जलाने के ये 5 अचूक उपाय, मां लक्ष्मी की कृपा से दूर होंगे सारे दोष

    By Shraddha Pandey Edited By: Shraddha Pandey
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:02 AM (IST)

    Vastu Tips 2026: साल 2026 की शुरुआत सुख-समृद्धि के साथ करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार, 1 जनवरी को घर के इन 5 विशेष स्थानों पर दीपक जलाने से मां लक्ष्म ...और पढ़ें

    Hero Image

    2026 के पहले दिन कहां जलाएं दीपक (Image Source: AI-Generated)

    Zodiac Wheel

    वार्षिक राशिफल 2026

    जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

    अभी पढ़ें

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कहा जाता है कि किसी भी काम की शुरुआत अगर शुभ और ऊर्जावान हो, तो उसका परिणाम भी सुखद होता है। साल 2026 की दहलीज पर कदम रखते ही हम सभी के मन में एक ही इच्छा होती है- सुख, समृद्धि और खुशहाली। वास्तु शास्त्र में दीपक को केवल प्रकाश का स्रोत नहीं, बल्कि सकारात्मकता का संवाहक माना गया है। साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 को घर के खास कोनों में दीपक जलाना आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि पूरे साल मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो वास्तु के ये 5 अचूक उपाय जरूर अपनाएं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    1. मुख्य द्वार: सौभाग्य का स्वागत

    घर का मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। साल के पहले दिन सूर्यास्त के समय मुख्य द्वार के दोनों ओर शुद्ध घी के दो दीपक जलाएं। वास्तु के अनुसार, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर ही रुक जाती है और सुख-सौभाग्य घर के भीतर प्रवेश करता है।

    2. तुलसी का पौधा: आर्थिक तंगी होगी दूर

    तुलसी के पौधे में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। नए साल की शाम को तुलसी के पास एक दीपक जलाने से घर में चल रही धन संबंधी परेशानियां खत्म होती हैं। ध्यान रखें कि दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर हो, इससे कर्ज से मुक्ति मिलने के योग बनते हैं।

    Deepak

    (Image Source: Free)

    3. ईशान कोण (मंदिर): मानसिक शांति का वास

    घर का उत्तर-पूर्वी हिस्सा 'देव स्थान' कहलाता है। नए साल के दिन अपने पूजा घर में गाय के घी का दीपक जलाएं। यह उपाय घर के सदस्यों के बीच तनाव को कम करता है और परिवार में शांति व सामंजस्य लेकर आता है।

    4. रसोई घर: अन्नपूर्णा का आशीर्वाद

    रसोई घर में पानी रखने वाले स्थान (जैसे मटका या फिल्टर) के पास एक छोटा दीपक जरूर जलाएं। वास्तु के अनुसार, यहां दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में कभी भी अन्न-धन की कमी नहीं होती।

    5. दक्षिण दिशा: नकारात्मकता का नाश

    घर की दक्षिण दिशा को अक्सर अंधेरे से दूर रखने की सलाह दी जाती है ताकि नकारात्मक शक्तियां हावी न हों। साल के पहले दिन इस दिशा में तिल के तेल का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय टलता है और घर के वास्तु दोषों का प्रभाव कम होता है।

    यह भी पढ़ें- Vastu Tips: आप भी बेडरूम में लगाते हैं पूर्वजों की तस्वीर? नरक में भी नहीं मिलेगी जगह!

    यह भी पढ़ें- Vastu Tips: घर में गंगाजल रखते समय कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये 5 गलतियां? जानें क्या कहता है शास्त्र और वास्तु

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।