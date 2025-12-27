New Year 2026 Vastu Tips: नए साल में आपकी किस्मत बदल देंगे 4 पौधे, इस दिशा में लगाने से आएगी खुशहाली

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अब कुछ ही दिनों में साल 2025 का समापन होने वाला है और फिर नए साल की शुरुआत होगी। नए साल के पहले दिन लोग देवी-देवताओं की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं और कई उपाय करते हैं, जिससे उनके जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। सनातन धर्म में कुछ ऐसे भी पौधे (New Year 2026 Lucky Plant) हैं, जिनका विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, घर में तुलसी, केले और मनी प्लांट और शमी का पौधा का पौधे लगाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इन पौधों को घर की किस दिशा में लगाने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है।

(Image Source: AI generated) तुलसी का पौधा नए साल के पहले दिन घर में तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, इस पौधे को घर की उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इससे घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। तुलसी के आसपास साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें क्योंकि मां लक्ष्मी का वास साफ-सफाई वाली जगह पर ही होता है।

केले का पौधा वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में केले के पौधे को उत्तर-पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस पौधे को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में केले के पौधे को शामिल किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, घर में केले के पौधे को लगाने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है और विवाह में आ रही बाधा से मुक्ति मिलती है।

मनी प्लांट इसके अलावा नए साल के पहले दिन घर में मनी प्लांट को लगाना शुभ होता है। इस पौधे को दक्षिण-पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार, घर में मनी प्लांट होने से आर्थिक स्थिरता बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है।