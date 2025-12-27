Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    New Year 2026 Vastu Tips: नए साल में आपकी किस्मत बदल देंगे 4 पौधे, इस दिशा में लगाने से आएगी खुशहाली

    By Kaushik Sharma Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 12:00 PM (IST)

    कुछ ही दिनों में नए साल आगाज होने वाला है। हर कोई चाहता है कि नए साल (New Year 2026 Vastu Tips) खुशियां लेकर आए और घर में सुख-शांति बनी रहे। अगर आप भी ...और पढ़ें

    Hero Image

    नए साल में इन पौधों को घर में दें जगह (Image Source: AI generated)

    Zodiac Wheel

    वार्षिक राशिफल 2026

    जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

    अभी पढ़ें

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अब कुछ ही दिनों में साल 2025 का समापन होने वाला है और फिर नए साल की शुरुआत होगी। नए साल के पहले दिन लोग देवी-देवताओं की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं और कई उपाय करते हैं, जिससे उनके जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। सनातन धर्म में कुछ ऐसे भी पौधे (New Year 2026 Lucky Plant) हैं, जिनका विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, घर में तुलसी, केले और मनी प्लांट और शमी का पौधा का पौधे लगाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इन पौधों को घर की किस दिशा में लगाने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Vastu tips (58)

    (Image Source: AI generated)

    तुलसी का पौधा

    नए साल के पहले दिन घर में तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, इस पौधे को घर की उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इससे घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। तुलसी के आसपास साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें क्योंकि मां लक्ष्मी का वास साफ-सफाई वाली जगह पर ही होता है।

    केले का पौधा

    वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में केले के पौधे को उत्तर-पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस पौधे को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में केले के पौधे को शामिल किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, घर में केले के पौधे को लगाने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है और विवाह में आ रही बाधा से मुक्ति मिलती है।

    मनी प्लांट

    इसके अलावा नए साल के पहले दिन घर में मनी प्लांट को लगाना शुभ होता है। इस पौधे को दक्षिण-पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार, घर में मनी प्लांट होने से आर्थिक स्थिरता बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है।

    शमी का पौधा

    धार्मिक मान्यता के अनुसार, शमी के पौधे की पूजा करने से साधक को भगवान शिव और शनिदेव की कृपा मिलती है और घर में सुख-शांति बनी रहती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, इस पौधे को दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। घर में शमी का पौधा लगाने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है।

    यह भी पढ़ें- New Year 2026 Tips: साल के पहले दिन न करें ये काम, वरना पूरे साल रहेंगे परेशान

    यह भी पढ़ें- New Year 2026: अगले साल इन 5 राशियों की शनिदेव लेंगे परीक्षा, इन बातों का जरूर रखें ध्यान

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।