    New Year 2026 Tips: साल के पहले दिन न करें ये काम, वरना पूरे साल रहेंगे परेशान

    By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 05:13 PM (IST)

    नए साल का पहला दिन जीवन में नई ऊर्जा का प्रतीक है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, इस दिन की गई गलतियां पूरे साल को प्रभावित कर सकती हैं। आइए जानते हैं कि स ...और पढ़ें

    New Year 2026 Tips: नए साल के नियम।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कहावत है कि "किसी काम की अच्छी शुरुआत, आधा काम पूरा होने के बराबर होती है।'' साल का पहला दिन यानी 01 जनवरी केवल कैलेंडर बदलने की तारीख नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, साल के पहले दिन की गई गलतियां आपके आने वाले पूरे साल को प्रभावित करती हैं।

    अगर आप चाहते हैं कि साल 2026 आपके लिए सुख, समृद्धि और सफलता लेकर आए, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि साल के पहले दिन (New Year 2026 1st Day Tips) आपको किन कामों से बचना चाहिए? ताकि आपका पूरा साल खुशहाल रहे।

    साल के पहले दिन भूलकर भी न करें ये काम

    puja rituals

    घर में क्लेश या वाद-विवाद

    साल के पहले दिन घर का माहौल शांत और खुशनुमा रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी बहस न करें। माना जाता है कि पहले दिन का तनाव पूरे साल के लिए मानसिक अशांति का बीज बो सकता है। साथ ही इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है।

     

    पैसों का लेन-देन

    साल के पहले दिन न तो किसी को पैसा उधार देना चाहिए और न ही किसी से उधार लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। कोशिश करें कि इस दिन आप बचत और निवेश पर ध्यान दें।

    तामसिक भोजन

    नए साल के पहले दिन पूरी तरह से सात्विक रहना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन से बचना चाहिए।

    देर तक सोना और आलस्य

    1 जनवरी 2026 को सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश करें। सूर्योदय के बाद देर तक सोते रहना आलस्य को बढ़ावा देता है। माना जाता है कि जो लोग साल के पहले दिन सुस्त रहते हैं, उन्हें साल भर अपने लक्ष्यों को पाने में संघर्ष करना पड़ता है।

    घर में अंधेरा और गंदगी रखना

    नए साल की सुबह घर का कोना-कोना रोशनी से भरा होना चाहिए। घर के किसी भी हिस्से में अंधेरा न रहने दें और कबाड़ या गंदगी को जमा न होने दें। खासकर मुख्य द्वार पर अंधेरा रखने से माता लक्ष्मी के आगमन में बाधा पड़ सकती है।

    सफलता के लिए करें ये शुरुआत

    • दिन की शुरुआत किसी धार्मिक स्थल पर जाकर या घर के मंदिर में दीप जलाकर करें।
    • अपने माता-पिता और बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी।
    • अपने साल भर के लक्ष्यों को एक डायरी में लिखें।

