Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर बन रहा है एकादशी का शुभ संयोग, जानें स्नान-दान मुहूर्त, नियम से लेकर सबकुछ

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Makar Sankranti 2026: हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व बेहद शुभ माना जाता है। इसी दिन से सभी शुभ कामों की शुरुआत दोबारा होती है। साल 2026 में मकर संक्रांति बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस बार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही षटतिला एकादशी (Shattila Ekadashi 2026) का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ऐसा दुर्लभ संयोग बहुत कम बनता है, जब सूर्य देव और भगवान विष्णु की कृपा एक साथ प्राप्त की जा सके। आइए इस पर्व से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं, जो इस प्रकार हैं -

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एकादशी और मकर संक्रांति का महा-संयोग (Ekadashi and Makar Sankranti Shubh Sayong) 14 जनवरी 2026 को षटतिला एकादशी है और इसी रात सूर्य मकर राशि में गोचर करेंगे। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, वहीं संक्रांति सूर्य देव को। इस संयोग में किया गया दान और पवित्र नदियों में स्नान अन्य सालों की तुलना में कई अधिक फलदायी माना जा रहा है। वहीं, इस दिन तिल का उपयोग करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है।