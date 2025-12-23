January Vrat Tyohar 2026: मकर संक्रांति से लेकर सकट चौथ तक, यहां देखें जनवरी के त्योहारों की लिस्ट

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जनवरी में माघ माह की भी शुरुआत भी होने जा रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार मनाए जाते हैं। इस माह का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है, जो हिन्दू पंचांग का ग्यारहवां महीना होता है। जनवरी में मकर संक्रांति और लोहड़ी जैसे कई महत्वपूर्ण त्योहार पड़ते हैं, जो इस महीने के महत्व को और भी बढ़ा देते हैं। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं कि जनवरी (January Vrat Tyohar 2026 List in hindi) में कौन-कौन से प्रमुख व्रत और त्योहार मनाए जाएंगे।