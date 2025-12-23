January Vrat Tyohar 2026: मकर संक्रांति से लेकर सकट चौथ तक, यहां देखें जनवरी के त्योहारों की लिस्ट
जल्द ही साल 2026 की शुरुआत होने जा रही है। जनवरी अंग्रेजी कैलेंडर का आखिरी यानी पहला महीना है, जिसमें कई महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसे मे ...और पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जनवरी में माघ माह की भी शुरुआत भी होने जा रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार मनाए जाते हैं। इस माह का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है, जो हिन्दू पंचांग का ग्यारहवां महीना होता है। जनवरी में मकर संक्रांति और लोहड़ी जैसे कई महत्वपूर्ण त्योहार पड़ते हैं, जो इस महीने के महत्व को और भी बढ़ा देते हैं। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं कि जनवरी (January Vrat Tyohar 2026 List in hindi) में कौन-कौन से प्रमुख व्रत और त्योहार मनाए जाएंगे।
जनवरी के व्रत-त्योहार (January Festivals 2026 List)
|तारीख
|दिन
|व्रत-त्योहार
|1 जनवरी 2026
|गुरुवार
|गुरु प्रदोष व्रत, रोहिणी व्रत
|3 जनवरी 2026
|शनिवार
|पौष पूर्णिमा, विनायकी चतुर्थी व्रत
|6 जनवरी 2026
|मंगलवार
|सकट चौथ व्रत या तिलकुटा चौथ
|13 जनवरी 2026
|मंगलवार
|लोहड़ी
|14 जनवरी 2026
|बुधवार
|मकर संक्रांति, पोंगल, षटतिला एकादशी
|16 जनवरी 2026,
|शुक्रवार
|शुक्र प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि
|18 जनवरी 2026
|रविवार
|मौनी अमावस्या
|23 जनवरी 2026
|शुक्रवार
|बसंत पंचमी
|25 जनवरी 2026
|रविवार
|रथ सप्तमी
|26 जनवरी 2026
|सोमवार
|भीष्म अष्टमी
|29 जनवरी 2026
|गुरुवार
|जया एकादशी
|30 जनवरी 2026
|शुक्रवार
|शुक्र प्रदोष व्रत
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
कृपया धैर्य रखें।