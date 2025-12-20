Purnima Date List 2026: नए साल में कब-कब मनाई जाएगी पूर्णिमा, अभी नोट करें जनवरी से लेकर दिसंबर की तिथि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पूर्णिमा तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन पूजा-अर्चना और विशेष चीजों का दान करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, पूर्णिमा (Purnima 2026 Calendar) तिथि पर श्रीहरि के संग देवी लक्ष्मी की साधना करने से अन्न-धन के भंडार भरे रहते हैं। साथ ही जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। अब कुछ ही दिनों में नए साल की शुरुआत होने जा रही है, तो ऐसे में चलिए जानते हैं कि वर्ष 2026 का पूर्णिमा (Full moon dates 2026) तिथि का कैलेंडर।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूर्णिमा 2026 डेट पूर्णिमा का नाम 3 जनवरी 2026 पौष पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 माघ पूर्णिमा व्रत 3 मार्च 2026 फाल्गुन पूर्णिमा 1 अप्रैल 2026 चैत्र पूर्णिमा 1 मई 2026 वैशाख पूर्णिमा 31 मई 2026 ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा 29 जून 2026 ज्येष्ठ पूर्णिमा 29 जुलाई 2026 आषाढ़ पूर्णिमा 27 अगस्त 2026 श्रावण पूर्णिमा 26 सितंबर 2026 भाद्रपद पूर्णिमा 25 अक्टूबर 2026 आश्विन पूर्णिमा 24 नवम्बर 2026 कार्तिक पूर्णिमा 23 दिसंबर 2026 मार्गशीर्ष पूर्णिमा पूर्णिमा का धार्मिक महत्व (Purnima Significance) सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ मानी जाती है। इस दिन अन्न-धन समेत आदि चीजों का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार, पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदी में स्नान करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है। ऐसे में चंद्र देव की पूजा करने से तनाव की समस्या दूर होती है। साथ ही सभी दुख दूर होते हैं।

पूर्णिमा के दिन जरूर करें ये उपाय अगर आप परिवार में लड़ाई-झगड़े की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा-अर्चना करें। प्रभु से घर और परिवार में सुख-शांति की कामना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस उपाय को करने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही जीवन में खुशहाल रहता है।