Purnima Date List 2026: नए साल में कब-कब मनाई जाएगी पूर्णिमा, अभी नोट करें जनवरी से लेकर दिसंबर की तिथि
हर महीने में पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना विधिपूर्वक करने का विधान है। साथ ही पवित्र नदी में स ...और पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पूर्णिमा तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन पूजा-अर्चना और विशेष चीजों का दान करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, पूर्णिमा (Purnima 2026 Calendar) तिथि पर श्रीहरि के संग देवी लक्ष्मी की साधना करने से अन्न-धन के भंडार भरे रहते हैं। साथ ही जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। अब कुछ ही दिनों में नए साल की शुरुआत होने जा रही है, तो ऐसे में चलिए जानते हैं कि वर्ष 2026 का पूर्णिमा (Full moon dates 2026) तिथि का कैलेंडर।
|पूर्णिमा 2026 डेट
|पूर्णिमा का नाम
|3 जनवरी 2026
|पौष पूर्णिमा
|1 फरवरी 2026
|माघ पूर्णिमा व्रत
|3 मार्च 2026
|
फाल्गुन पूर्णिमा
|1 अप्रैल 2026
|चैत्र पूर्णिमा
|1 मई 2026
|वैशाख पूर्णिमा
|31 मई 2026
|ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा
|29 जून 2026
|
ज्येष्ठ पूर्णिमा
|29 जुलाई 2026
|आषाढ़ पूर्णिमा
|27 अगस्त 2026
|श्रावण पूर्णिमा
|26 सितंबर 2026
|भाद्रपद पूर्णिमा
|25 अक्टूबर 2026
|आश्विन पूर्णिमा
|24 नवम्बर 2026
|कार्तिक पूर्णिमा
|23 दिसंबर 2026
|मार्गशीर्ष पूर्णिमा
पूर्णिमा का धार्मिक महत्व (Purnima Significance)
सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ मानी जाती है। इस दिन अन्न-धन समेत आदि चीजों का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार, पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदी में स्नान करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है। ऐसे में चंद्र देव की पूजा करने से तनाव की समस्या दूर होती है। साथ ही सभी दुख दूर होते हैं।
पूर्णिमा के दिन जरूर करें ये उपाय
अगर आप परिवार में लड़ाई-झगड़े की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा-अर्चना करें। प्रभु से घर और परिवार में सुख-शांति की कामना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस उपाय को करने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही जीवन में खुशहाल रहता है।
करें इन चीजों का दान
सनातन धर्म में पूर्णिमा के दिन दान करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, पूर्णिमा के दिन गरीब लोगों में अन्न-धन समेत आदि चीजों का दान करने से जीवन में कोई कमी नहीं होती है। साथ ही धन लाभ के योग बनते हैं।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
