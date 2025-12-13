Festivals List 2026: मकर संक्रांति से दीवाली तक, यहां पढ़ें साल 2026 के प्रमुख व्रत-त्योहारों की लिस्ट

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जल्द ही नए साल की शुरुआत होने जा रही है। नए साल के आते ही लोगों में आने वाले व्रत-त्योहारों को लेकर भी उत्सुकता बढ़ जाती है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि साल 2026 में प्रमुख व्रत और त्योहारों (Hindu Calendar 2026) की तारीख क्या रहने वाली है, ताकि आप उसी अनुसार, आने वाले साल के लिए अपनी योजनाएं बना सकें।

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।