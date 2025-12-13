Festivals List 2026: मकर संक्रांति से दीवाली तक, यहां पढ़ें साल 2026 के प्रमुख व्रत-त्योहारों की लिस्ट
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जल्द ही नए साल की शुरुआत होने जा रही है। नए साल के आते ही लोगों में आने वाले व्रत-त्योहारों को लेकर भी उत्सुकता बढ़ जाती है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि साल 2026 में प्रमुख व्रत और त्योहारों (Hindu Calendar 2026) की तारीख क्या रहने वाली है, ताकि आप उसी अनुसार, आने वाले साल के लिए अपनी योजनाएं बना सकें।
साल 2026 के प्रमुख व्रत और त्योहार
- मकर संक्रांति (Makar Sankranti) - 14 जनवरी 2026, बुधवार
- बसंत पंचमी - 23 जनवरी 2026, शुक्रवार
- महाशिवरात्रि (Mahashivratri) - 15 फरवरी 2026, रविवार
- होली - 4 मार्च 2026 बुधवार
- चैत्र नवरात्र प्रारंभ (Chaitra Navratri) - 19 मार्च 2026, गुरुवार
- राम नवमी (Ram Navami) - 26 मार्च 2026, गुरुवार
- हनुमान जयंती - 2 अप्रैल 2026, गुरुवार
- जगन्नाथ रथ यात्रा - 16 जुलाई 2026, गुरुवार
- गुरु-पूर्णिमा - 29 जुलाई 2026, बुधवार
- ओणम/थिरुवोणम - 26 अगस्त 2026, बुधवार
- रक्षा बंधन (Raksha Bandhan) - 28 अगस्त 2026, शुक्रवार
- जन्माष्टमी (Janmashtami) - 4 सितंबर 2026 शुक्रवार
- गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) - 14 सितंबर 2026 सोमवार
- अनंत चतुर्दशी - 25 सितंबर 2026, शुक्रवार
- शारदीय नवरात्रि प्रारंभ - 11 अक्टूबर 2026 रविवार
- दशहरा / विजयादशमी - 20 अक्टूबर 2026 मंगलवार
- करवा चौथ - 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार
- धनतेरस (Dhanteras)- 6 नवंबर 2026 शुक्रवार
- दीपावली (Diwali) - 8 नवंबर 2026 रविवार
- गोवर्धन पूजा - 10 नवंबर 2026, मंगलवार
- भाई दूज - 11 नवंबर 2026, बुधवार
- छठ पूजा - 15 नवंबर 2026, रविवार
