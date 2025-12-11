Magh Mela 2026: साल 2026 में कब लगेगा माघ मेला? नोट कर लें स्नान की तिथि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। माघ मेला हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और धार्मिक आयोजनों में से एक है। इसे 'मिनी कुंभ' भी कहा जाता है। यह मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है, जो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर आयोजित होता है। मान्यता है कि माघ के महीने में इस पवित्र संगम में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए इससे (Magh Mela 2026) जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं।

