2026 Prediction: नए साल में इस मूलांक का रहेगा बोलबाला, जानें आपकी राशि पर क्या पड़ेगा असर?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर व्यक्ति को नए साल से ये उम्मीद रहती है कि आने वाला साल उनके व उनके परिवार के लिए अच्छे परिवर्तन लेकर आए। साथ ही नए साल में अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने का प्रण लिया जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी राशि के लिए यह साल कैसा रहेगा। साथ ही यह भी जानेंगे कि आने वाले साल में किस मूलांक की किस्मत चमकने वाली है।

इस मूलांक की होगी चांदी साल 2026 के अगर सभी अंकों को आपस में जोड़ा जाए, तो इसका जोड़ 10 होगा, जो मूलांक 1 से संबंधित है। ऐसे में अंक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक साल 2026 मूलांक 1 के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को होता है,उनका मूलांक 1 होता है। इस मूलांक के स्वामी ग्रह सूर्य देव हैं।