Yearly Horoscope 2026: इस साल लॉन्ग-टर्म प्लानिंग कर सकते हैं सिंह राशि वाले, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Yearly Horoscope 2026: सिंह राशि वालों के लिए 2026 बड़ा परिवर्तन, सेल्फ-एक्सप्रेशन और उपलब्धियों का साल है। साल का सबसे बड़ा मोड़ तब आएगा जब अक्टूबर में बृहस्पतिदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। जिससे आत्मविश्वास, पहचान और अवसर तेजी से बढ़ेंगे। बृहस्पति, शनि और मंगल के गोचर करियर, वित्त, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास में मजबूत प्रगति के संकेत देंगे। साल की शुरुआत बृहस्पतिदेव के मिथुन राशि में वक्री रहने से होगी—यह समय आपको लक्ष्यों, दोस्तों और भविष्य की दिशा पर विचार करने का मौका देगा। मार्च में बृहस्पतिदेव के मार्गी होंगे, जिससे स्पष्टता और ऊर्जा दोनों बढ़ेगीं।

इसके बाद बृहस्पतिदेव पहले कर्क और फिर सिंह राशि में आएंगे—इससे क्रिएटिविटी, भावनात्मक समझ और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शनिदेव का मीन राशि में रहना पूरे साल आपको अनुशासन, आध्यात्मिक गहराई और समझदारी से निर्णयों को लेने की सलाह देगा। यह वर्ष आत्म-विश्वास, विकास और नए अवसरों का मजबूत संकेत है।