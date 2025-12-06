Gemini Yearly Horoscope 2026: मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा नया साल, पढ़ें करियर से लेकर स्वास्थ्य राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मिथुन राशि के लिए 2026 (Mithun Varshik Rashifal 2026) का साल खुद में बदलाव और व्यक्तिगत विकास का समय लेकर आ रहा है। साल की शुरुआत में बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में वक्री रहेंगे। यह आपकी सोच, व्यवहार और आत्मनिरीक्षण को गहरा करेंगे। मार्च में जब बृहस्पतिदेव मार्गी होंगे, तब नए अवसरों का रास्ता खुलता है। शनिदेव पूरे साल मीन राशि में रहकर आपके लंबे लक्ष्यों और करियर से जुड़े सपनों को मजबूत नींव देने का संकेत दे रहे हैं। यह साल सीखने और आत्मविश्वास से आगे बढ़ने के बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा।

साल (Mithun Varshik Rashifal 2026 in Hindi) की शुरुआत में बृहस्पतिदेव के वक्री होने से आप एक गहरी चिंतन-प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। यह समय खुद को समझने, प्राथमिकताओं को सही दिशा देने और जीवन की दिशा तय करने का मौका देगा। 11 मार्च को बृहस्पतिदेव के मार्गी होते ही आपकी बातचीत, फैसले और आत्मविश्वास एकदम तेज हो जाएंगे। जैसे-जैसे बृहस्पतिदेव कर्क और फिर सिंह राशि में पहुंचेंगे, भावनात्मक मजबूती, क्रिएटिविटी और सामाजिक दायरा बढ़ेगा।

करियर मिथुन वार्षिक राशिफल करियर के लिए यह साल मजबूत उपलब्धियों और बदलाव का संकेत दे रहा है। शुरुआती महीनों में बृहस्पतिदेव के वक्री रहने से रणनीतियों और करियर दिशा पर दोबारा सोचना पड़ सकता है। 11 मार्च को जब बृहस्पतिदेव आपके ही राशि में मार्गी होंगे, तब काम में रफ्तार बढ़ेगी। नए अवसर, जॉब ऑफर या नेतृत्व की भूमिकाएं सामने आ सकती हैं। 2 जून को बृहस्पतिदेव कर्क राशि में जाएंगे। इससे टीमवर्क, बातचीत और प्रोफेशनल रिश्तों में सुधार होगा। इससे वित्तीय लाभ भी मिल सकता है।

शनिदेव पूरे साल मीन राशि में रहकर लंबे समय के लक्ष्यों को मजबूत करेंगे और करियर में स्थिरता देंगे। अक्टूबर में बृहस्पतिदेव सिंह राशि में पहुंचेंगे। इससे क्रिएटिव फील्ड, मीडिया, डिजिटल वर्क या बिजनेस में बेहतरीन पहचान और लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर, 2026 मिथुन जातकों के लिए करियर में बड़े बदलाव और उपलब्धियों का वर्ष होगा।

(Pic Credit- Freepik) वित्त मिथुन वार्षिक राशिफल साल की शुरुआत में बृहस्पतिदेव के वक्री होने से पैसों को लेकर उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। खर्च और निवेश में समझदारी जरूरी रहेगी। मार्च से स्थिति स्पष्ट होगी। बचत बढ़ाने और फायदेमंद फैसले लेने में आसानी मिलेगी। कर्क राशि में बृहस्पतिदेव का गोचर पार्टनरशिप, कम्युनिकेशन और प्रॉपर्टी में लाभ दिलाएगा। 27 जुलाई से शनिदेव वक्री होंगे। इससे आय में हल्की मंदी या जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन अच्छी प्लानिंग से संभाला भी जा सकता है। अक्टूबर में बृहस्पतिदेव सिंह राशि में पहुंचेंगे। इससे स्पेक्युलेटिव इनकम, क्रिएटिव काम और बिजनेस एक्सपेंशन में फायदा हो सकता है। कुल मिलाकर, 2026 पैसों के मामले में प्लानिंग के साथ ग्रोथ और स्थिरता का समय है।

(Pic Credit- Freepik) स्वास्थ्य मिथुन वार्षिक राशिफल साल की शुरुआत में ऊर्जा लेवल थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। बृहस्पतिदेव के वक्री होने से मानसिक ओवरएक्टिविटी या तनाव बढ़ सकता है। मार्च के बाद, जब बृहस्पतिदेव मार्गी होंगे, तब शारीरिक और भावनात्मक ऊर्जा दोनों ही बेहतर होने लगेंगे। कर्क राशि में बृहस्पतिदेव का गोचर इम्युनिटी और भावनात्मक स्थिरता बढ़ाएगा। मंगलदेव के विभिन्न गोचर कभी-कभी बेचैनी या थकावट दे सकते हैं। इसलिए ध्यान, प्रकृति से जुड़ाव और रूटीन जरूरी रहेगा। शनिदेव मीन राशि में रहकर अनुशासित जीवनशैली का संदेश देंगे। साल के अंत में, जब दिसंबर में बृहस्पतिदेव सिंह राशि में वक्री होंगे, तब संतुलन और संयम रखना और भी जरूरी होगा।

(Pic Credit- Freepik) परिवार और रिश्ते मिथुन वार्षिक राशिफल परिवार और रिश्तों के मामले में यह साल सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण है। जून के बाद, जब बृहस्पतिदेव कर्क राशि में पहुंचेंगे, घर-परिवार में भावनात्मक गर्माहट और समझ बढ़ेगी। साल की शुरुआत में आत्मनिरीक्षण पुराने मुद्दों को सुलझाने में मदद करेगा।

मंगलदेव के गोचर रिश्तों में कभी-कभार बेचैनी ला सकते हैं, इसलिए बातचीत पर ध्यान देना जरूरी होगा। शनिदेव मीन राशि में रहकर रिश्तों में समझदारी, भरोसा और क्लैरिटी बढ़ाएंगे। साल के अंत तक रिश्ते गहराई और मजबूती प्राप्त करेंगे।

शिक्षा मिथुन वार्षिक राशिफल विद्यार्थियों के लिए यह साल नई सीख और प्रगति का समय है। मार्च में बृहस्पतिदेव के मार्गी होते ही आपका ध्यान, समझ और याददाश्त तेज हो जाएगी। कम्युनिकेशन, लेखन, बिजनेस और क्रिएटिव फील्ड के छात्रों को खास फायदा मिलेगा।

कर्क राशि में बृहस्पतिदेव का गोचर भावनात्मक समझ बढ़ाएगा, जिससे पढ़ाई आसान होगी। अक्टूबर में बृहस्पतिदेव सिंह राशि में पहुंचेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रेजेंटेशन और किसी भी परफॉर्मेंस आधारित पढ़ाई के लिए बहुत शुभ है। शनिदेव मीन राशि में रहकर अनुशासन और नियमित अध्ययन को मजबूती देंगे।

निष्कर्ष कुल मिलाकर यह साल आत्मविकास, अवसरों और महत्वपूर्ण बदलावों का है। बृहस्पतिदेव के तीन राशियों में गोचर से स्पष्टता, क्रिएटिविटी और भावनात्मक मजबूती बढ़ेगी। शनिदेव पूरे साल अनुशासन, जिम्मेदारी और लंबे समय की सफलता की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। यह साल परिवर्तन को अपनाने, खुलकर बातचीत करने और अपनी आंतरिक बुद्धि पर भरोसा करने का है।