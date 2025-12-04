Yearly Horoscope 2026: नए साल में क्या कहती है मेष राशि वालों की किस्मत? जानें करियर से लेकर सेहत का हाल!

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Yearly Horoscope 2026: मेष राशि के लिए 2026 का साल कई महत्वपूर्ण ग्रह-गोचरों से युक्त है। ये ग्रह-स्थितियां करियर, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास क्षेत्र में बड़े मोड़ ला सकती हैं। बृहस्पतिदेव इस वर्ष मिथुन, कर्क और सिंह राशियों में गोचर करेंगे। वहीं शनिदेव पूरे साल मीन राशि में रहकर खुद को जानने और भीतर की समझ को गहरा करने के संकेत देंगे। यह वार्षिक राशिफल बताता है कि साल के मध्य में खास उपलब्धियां आ सकती हैं। हिम्मत और स्पष्ट सोच के साथ नए मौके मिलेंगे, और महत्वपूर्ण ब्रेकथ्रू संभवतः हो सकता है। राहु और केतु 2026 में स्थान तो बदलेंगे लेकिन एकदम साल के अंत के समय।

साल की शुरुआत में बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। यह समय आपके फैसलों और सीख देने वाली बातों पर दोबारा सोचने का अवसर देगा। जैसे-जैसे साल आगे बढ़ेगा, बृहस्पतिदेव पहले कर्क और फिर सिंह राशि में पहुंचेंगे। इससे भावनात्मक संतुलन मजबूत होगा और क्रिएटिविटी को नयी दिशा मिलेगी। इस वर्ष मंगलदेव, जो आपके राशि स्वामी हैं, कई राशियों से गुजरते हुए आपको तेज प्रगति की ओर अग्रसर करेंगे और साथ ही निर्णायक कदम उठाने की प्रेरणा देंगे। पूरे साल अपनी गति बनाए रखना और खुद को मजबूत फैसलों की ओर बढ़ाना आपके लिए बेहद लाभदायक साबित होगा ।

ऐसे में चलिए जानते हैं स्वास्थ्य, करियर (Annual Predictions for Zodiac Signs) और लव लाइफ समेत विभिन्न क्षेत्रों की दृष्टि से कैसा रहने वाला है मेष राशि (Aries Horoscope) वालों के लिए नया साल? करियर – मेष वार्षिक राशिफल (1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026) मेष जातकों के लिए यह साल करियर में मजबूती और प्रगति का संकेत दे रहा है।

बृहस्पतिदेव के शुभ गोचर और मंगलदेव की निरंतर गति काम में तेजी लाएगी।

मार्च में बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में मार्गी होंगे। इससे नेटवर्क बढ़ाने, बातचीत सुधारने और शॉर्ट-टर्म करियर प्लान बनाने में मदद मिलेगी।

11 मई को मंगलदेव मेष राशि में पहुंचेंगे। यह समय आपके लिए बेहद खास रहेगा। आपके अंदर ऊर्जा भी बढ़ सकती है। कॉम्पीटीशन की भावना भी जाग सकती है। नए प्रोजेक्ट शुरू करने या साहसिक कदम उठाने के लिए यह समय उत्तम रहेगा।

2 जून 2026 को बृहस्पतिदेव कर्क राशि में पहुंचेगे। इसके बाद लीडर्शिप की भूमिका बनेगी , प्रॉपर्टी से जुड़े अवसर आएंगे और भावनात्मक रूप से संतुष्टि देने वाले आयाम खुल सकते हैं।

27 जुलाई से शनिदेव मीन राशि में वक्री होकर दीर्घगामी लक्ष्यों पर दोबारा विचार करने का संकेत देंगे।

11 दिसंबर को शनिदेव मार्गी होकर करियर में स्थिरता लाएंगे।

कुल मिलाकर, आने वाला साल डिप्लोमेटिक सोच, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास से प्रगति और पहचान दिलाने वाला साबित हो सकता है। वित्त – मेष वार्षिक राशिफल (1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026) साल की शुरुआत में बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में वक्री होंगे। निवेश और खर्च के मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी ।

मार्च में बृहस्पतिदेव के मार्गी होते ही वित्तीय स्पष्टता बढ़ेगी और समझदारी से लिए हुए कुछ पुराने फैसले अब लाभ देने लगेंगे।

कर्क राशि में बृहस्पतिदेव का गोचर घर, परिवार या प्रॉपर्टी पर खर्च बढ़ा सकता है, लेकिन साथ ही धन संचय के नए रास्ते भी खुलेंगे।

शनिदेव के वक्री होने के दौरान कभी-कभी कैश-फ्लो में उतार-चढ़ाव आ सकता है। ऐसे समय में बचत और संतुलित बजट बनाए रखना जरूरी होगा।

अक्टूबर में बृहस्पतिदेव सिंह राशि में पहुंचेंगे। इससे रचनात्मक तरीकों से होने वाली आय, बिजनेस एक्सपेंशन, किसी पैशन प्रोजेक्ट या स्पेक्युलेटिव गेन का अवसर दिखेगा।

वित्तीय रूप से यह साल स्थिरता की ओर बढ़ेगा — बस अनुशासन और सतर्कता जरूरी रहेगी। स्वास्थ्य – मेष वार्षिक राशिफल (1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026) स्वास्थ्य के मामलों में यह साल संतुलन और अनुशासन की जरूरत दिखाता है। मंगलदेव, जो आपके स्वामी ग्रह हैं, पूरे साल विभिन्न राशियों में गोचर करेंगे। इससे ऊर्जा तो बनी रहेगी, लेकिन उतार-चढ़ाव भी संभव है।

साल की शुरुआत में बृहस्पतिदेव के वक्री होने से मानसिक बेचैनी या ओवरथिंकिंग बढ़ सकती है।

जून के बाद, जब बृहस्पतिदेव कर्क राशि में पहुंचेंगे, तब भावनात्मक स्थिरता और इम्युनिटी मजबूत होगी।

मंगलदेव के 11 मई को मेष राशि में आने से ऊर्जा बहुत बढ़ सकती है। लेकिन अत्यधिक मेहनत से थकान या चोट का खतरा भी हो सकता है। इसलिए अपनी काम की सीमाओं का ध्यान रखें।

शनिदेव मीन राशि में रहकर आध्यात्मिक अभ्यास, मेडिटेशन और अच्छी नींद को बढ़ावा देंगे।

साल के अंत में, विशेषकर दिसंबर में, संयम और संतुलन जरूरी रहेगा क्योंकि बृहस्पतिदेव सिंह राशि में वक्री होंगे और केतु भी चौथे स्थान में आ जाएंगे। परिवार और रिश्ते कैसे रहेंगे – मेष वार्षिक राशिफल (1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026) जून के बाद, जब बृहस्पतिदेव कर्क राशि में आएंगे, घरेलू जीवन में तालमेल बढ़ेगा। परिवार में भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। सिंगल्स को अच्छा और सहयोगी साथी मिल सकता है।

मंगलदेव के विभिन्न गोचर रिश्तों में जोश और गहराई दोनों लाएंगे। ऐसे समय में स्पष्ट बातचीत बेहद जरूरी रहेगी ताकि गलतफहमियां न बनें। मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं तो यह सहज ही है की इनके गोचर आपको ज्यादा प्रभावित करेंगे।

शनिदेव का मीन राशि में रहना रिश्तों में समझदारी, समझ और क्षमा की ऊर्जा देगा।

जुलाई–अगस्त में, शनिदेव के वक्री होने के कारण तनाव आ सकता है। लेकिन साल के अंत तक स्थितियां सहज हो जाएंगी। शिक्षा – मेष वार्षिक राशिफल (1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026) विद्यार्थियों और सीखने वालों के लिए यह साल ऊर्जा और फोकस से भरा होगा।

मार्च में बृहस्पतिदेव के मार्गी होने से पढ़ाई में स्पष्टता और एकाग्रता बढ़ेगी। मार्च से अक्टूबर तक का समय विशेष रूप से उन छात्रों के लिए अनुकूल है जो कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी या क्रिएटिव फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं।

शनिदेव मीन राशि में रहकर अनुशासन और नियमित अध्ययन की प्रेरणा देंगे।

मंगलदेव समय-समय पर एकाग्रता और मोटिवेशन बढ़ाएंगे।

साल के अंत में, बृहस्पतिदेव के सिंह राशि में गोचर से प्रतियोगी परीक्षाओं, क्रिएटिव स्ट्रीम और परफॉर्मेंस-बेस्ड फील्ड में अच्छा प्रदर्शन संभव है। निष्कर्ष – मेष वार्षिक राशिफल (1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026) कुल मिलाकर यह साल बदलाव, प्रगति और मीनिंगफुल उपलब्धियों से भरा हो सकता है। बृहस्पतिदेव तीन राशियों में गोचर करेंगे और शनिदेव पूरे साल आत्ममंथन की दिशा दिखाएंगे। मध्य वर्ष में खास अवसर बनेंगे, जिसमे रिश्ते और मजबूत होंगे और आप अपनी दिशा को ज्यादा स्पष्टता से समझेंगे। यह साल हिम्मत के साथ आगे बढ़ने और साथ में भावनात्मक समझदारी बनाए रखने का संकेत दे रहा है ।