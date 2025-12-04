Numerology Horoscope 2026: मूलांक 1 के लिए कैसा रहेगा नया साल,  पढ़ें करियर से लेकर लव लाइफ का हाल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अगर आप मूलांक 1 (1, 10, 19, 28 को जन्म) रखेंगे, तो 2026 एक नया अध्याय लेकर आएगा। पुरानी रुकावटें पीछे छूटेंगी और जिन्दगी एक नयी दिशा पकड़ेगी। ये साल आपको पुराने पैटर्न, पुरानी आदतें और ऐसे हालात छोड़ने की सलाह देगा जो आपकी तरक्की रोक रहे थे। सूर्यदेव, जो आपके स्वामी ग्रह हैं, आपके नेतृत्व गुणों को मजबूत बनाएगा। आप फैसले ज्यादा स्पष्टता से लेंगे और अपनी लाइफ को अपनी मनचाही दिशा में ले जाने लगेंगे। कुल मिलाकर, ये साल है बदलाव स्वीकार करने, खुद पर भरोसा रखने और नये कदम बढ़ाने का।

मूलांक 1 (जन्म तारीख: 1, 10, 19, 28) सूर्यदेव (Sun-ruled number) - साल का थीम: नई शुरुआत, पहचान में नई ऊर्जा और मजबूत व्यक्तिगत दिशा। 2026 में आपको साफ दिखने लगेगा कि कौन-सी चीजें आपके लिए सही हैं और कौन-सी नहीं। आप अपनी प्राथमिकताओं को सेट करेंगे, समय और ऊर्जा का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करेंगे और आने वाले सालों के लिए मजबूत नींव डालेंगे। इस पूरे साल आपकी हर छोटी-बड़ी कोशिश एक स्थिर और सफल भविष्य बनाने में जुड़ेगी।

करियर - करियर में इस साल लगातार सुधार दिखेगा। काम में नयी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, और आपकी लीडरशिप को पहचान मिलेगी। टीम को संभालने, बड़े प्रोजेक्ट्स लेने, या किसी खास असाइनमेंट पर काम करने के मौके मिलेंगे। अगर आप करियर बदलने का सोच रहे थे या अपना कुछ शुरू करना चाहते थे, तो 2026 इसका सही समय है। साल के बीच तक आपके काम की रफ्तार तेज होती नजर आएगी, जिससे तरक्की और नयी उपलब्धियां सामने आएंगी। कुल मिलाकर, फोकस और कमिटमेंट रखेंगे तो करियर नए मुकाम देगा।

फाइनेंस - पैसों के मामलों में साल धीरे-धीरे और भरोसेमंद सुधार देगा। आय बढ़ सकती है, और बचत को बढ़ाने के मौके मिलेंगे। मध्य महीनों में खर्च बढ़ाने का मन हो सकता है, इसलिए अनावश्यक खर्च से बचें। ये समय है, पुराने कर्ज खत्म करने, लम्बी अवधि की योजनाएं शुरू करने और फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने का। रिसर्च करके किये गये निवेश आगे चलकर मजबूत आर्थिक स्थिरता देंगे।

(Picture Credit: Freepik) (AI Image) रिलेशनशिप - रिश्तों में साफ-साफ बात, ईमानदारी और समझ बढ़ेगी। अगर पहले गलतफहमियां या दूरी आ गयी थी, तो ये साल उन बातों को शांति से सुलझाने का मौका देगा। आप अपनी भावनाएं ज्यादा खुलकर रखने लगेंगे, जिससे रिश्ते और मजबूत बनेंगे। सिंगल्स के लिए किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है जो आपकी सच्चाई और कॉन्फिडेंस की कद्र करे। रिश्ते में हैं, उनके लिये ये साल भरोसा और गहराई बढ़ाने का समय है।

हेल्थ - ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी, लेकिन काम की तेज रफ्तार के कारण थकान भी हो सकती है। इसलिए, संतुलित रूटीन, अच्छी नींद, पानी की सही मात्रा, धूप और हल्का व्यायाम जरूरी रहेगा। सांस सम्बन्धी रिलैक्सेशन, हल्की वॉक, या छोटे-छोटे वेलनेस हैबिट्स आपको तनाव से दूर रखेंगे और दिनभर फ्रेश बनाए रखेंगे।

शुभ अंक: 1, 9

शुभ रंग: गोल्ड, ऑरेंज

शुभ दिन: रविवार

लकी क्रिस्टल: सनस्टोन

संकल्प वाक्य: “मैं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता हूं और नई शुरुआतों का स्वागत करता हूं।” निष्कर्ष - 2026 आपको अपने टैलेंट पर भरोसा करने, स्पष्ट फैसले लेने और अपने लक्ष्यों पर टिककर काम करने के लिये प्रेरित करेगा। ये साल आपकी लाइफ के अगले बड़े चक्र की दिशा सेट करेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, रास्ता साफ होगा और आप उस मुकाम की तरफ बढ़ेंगे जिसकी आपने हमेशा इच्छा की है। ये साल आपके लिये बेहद अहम और माइलस्टोन-जैसा साबित होगा।