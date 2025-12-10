Panchak 2026: नए साल में कब-कब रहेगा पंचक का साया? भूलकर भी न करें 5 काम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में पंचक को अशुभ रूप में देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दौरान शुभ और मांगलिक काम का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है और जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शुभ और मांगलिक काम को करने से पहले पंचक जरूर देखा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक कब-कब होगा पंचक (Panchak 2026 Dates) का साया।

जवरी 2026 पंचक पंचांग के अनुसार, साल के पहले महीने में पंचक 21 जनवरी को रात 01 बजकर 35 मिनट से शुरू होंगे और 25 जनवरी को 01 बजकर 35 मिनट पर समापन होगा फरवरी 2026 पंचक पंचक 17 फरवरी को सुबह 09 बजकर 05 मिनट से शुरू होंगे और 21 फरवरी को शाम 07 बजकर 07 मिनट पर समापन होगा। मार्च 2026 पंचक पंचक 16 मार्च को शाम 06 बजकर 14 मिनट से शुरू होंगे और समापन 21 मार्च को रात 02 बजकर 27 मिनट पर होगा। अप्रैल 2026 पंचक 13 अप्रैल से प्रात:काल 03 बजकर 44 मिनट से लेकर 17 अप्रैल को दोपहर 12 बजकर 02 मिनट तक पंचक रहेंगे। मई 2026 पंचक पंचक 10 मई को दोपहर 12 बजकर 12 मिनट से शुरू होंगे और समापन 14 मई को रात 10 बजकर 34 मिनट पर समापन होगा। जून 2026 पंचक पंचक 06 जून को शाम 07 बजकर 03 मिनट से शुरू होंगे और 11 जून को प्रात:काल 08 बजकर 16 मिनट पर होगा।

होगा। जुलाई 2026 पंचक पंचक 04 जुलाई को रात 12 बजकर 48 मिनट से शुरू होंगे और 08 जुलाई को शाम 04 बजे समापन होगा। इसी महीने में दूसरी बार पंचक 31 जुलाई को प्रात:काल 06 बजकर 38 मिनट पर शुरू होंगे और 04 अगस्त को 09 बजकर 54 मिनट पर समापन होगा।