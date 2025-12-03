Hindu New Year 2026: इस दिन से होगा हिंदू नववर्ष का आगाज, अभी नोट करें तिथि और जरूरी बातें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक, 1 जनवरी (New Year 2026) से नए साल की शुरुआत होती है, लेकिन हिंदू नववर्ष (Hindu Navvarsh 2026) की शुरुआत चैत्र माह में होती है। हर साल हिंदू नववर्ष बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष के दिन को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे- गुड़ी पड़वा, युगादि, चेटी चंद और आदि।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही भगवान ब्रह्म जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी और इसी तिथि से चैत्र नवरात्र (Chaitra Navratri 2026 Date) का पर्व शुरू होता है। इस दौरान मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा अलग-अलग दिन की जाती है। इससे साधक को जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि साल 2026 में कब से शुरू होगा हिंदू नववर्ष।