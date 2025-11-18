Language
    New Year 2026: नए साल से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, सोने की तरह चमकेगी किस्मत

    By Pravin Kumar Edited By: Pravin Kumar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 09:00 PM (IST)

    नया साल 2026 कई राशि के जातकों के लिए बेहद खास रहेगा, जिसमें करियर में उन्नति, व्यापार में वृद्धि और नए जीवन की शुरुआत होगी। ज्योतिषियों के अनुसार, बृहस्पति देव दिसंबर 2025 में राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे कई राशियों के लिए नया सवेरा होगा। जनवरी 2026 में मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र जैसे कई ग्रह भी अपनी स्थिति बदलेंगे, जिससे विभिन्न राशि के जातकों को लाभ और जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। यह वर्ष कई राशियों के लिए किस्मत के दरवाजे खोलने जैसा होगा।  

    नया साल किन राशियों के लिए रहेगा शुभ?

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नया साल कई राशि के जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है। कई राशि के जातकों को करियर में नया आयाम मिलेगा। वहीं, कई राशि के जातकों का बिजनेस दौड़ेगा। जबकि, कई राशि के जातक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। कुल मिलाकर कहें तो कई राशि के जातकों के लिए नया साल किस्मत के दरवाजे खोलने जैसा रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ज्योतिषियों की मानें तो नए साल की शुरुआत होने से पहले ही देवताओं के गुरु बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करेंगे। इससे कई राशि के जातकों के जीवन में नया सवेरा होगा। वहीं, जनवरी 2026 में कई ग्रह अपनी स्थिति बदलेंगे। इससे भी कई राशि के जातकों को लाभ मिलेगा। आइए, जनवरी महीने में ग्रहों की स्थिति और उनसे होने वाले लाभ के बारे में जानते हैं-

    गुरु गोचर 2026

    देवगुरु बृहस्पति 05 दिसंबर को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में बृहस्पति देव 01 जून, 2026 तक रहेंगे। इसके अगले दिन यानी 02 जून को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे। गुरु के राशि परिवर्तन करने से कई राशि के जातकों को नए साल में लाभ मिलेगा। वहीं, 31 अक्टूबर को बृहस्पति देव कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर करेंगे।

    मंगल गोचर 2026

    ग्रहों के सेनापति मंगल देव 16 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे। इस दिन मंगल देव मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि में मंगल देव उच्च के होते हैं। इसके लिए मकर राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही कई अन्य राशियों को भी लाभ मिल सकता है।

    बुध गोचर 2026

    ग्रहों के राजकुमार बुध देव 04 जनवरी को धनु राशि में गोचर करेंगे। मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध देव के राशि परिवर्तन करने से कई राशि के जातकों को जीवन में बदलाव देखने को मिल सकता है। खासकर, बिजनेस संबंधी परेशानी दूर हो सकती है। इसी महीने में बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे।

    सूर्य राशि परिवर्तन 2026

    आत्मा के कारक सूर्य देव 14 जनवरी को सूर्य देव मकर राशि में गोचर करेंगे। सूर्य देव के राशि परिवर्तन करने की तिथि पर मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इस दिन खरमास समाप्त होगा। सूर्य देव के राशि परिवर्तन करने से कई राशि के जातकों को जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा।

    शुक्र गोचर 2026

    सुखों के कारक शुक्र देव 28 जनवरी को मीन राशि में गोचर करेंगे। शुक्र देव मीन राशि में उच्च के होते हैं। शुक्र देव के मीन राशि में गोचर करने से मीन राशि के जातकों को सभी क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। वहीं, कई अन्य राशि के जातकों के जीवन में बदलाव आएगा।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।