Surya Grahan 2026 Date: अगले साल कब लगेगा पहला सूर्य ग्रहण, भारत में दिखाई देगा या नहीं?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। धार्मिक मान्यता के अनुसार, जब सूर्य ग्रहण (Surya Grahan 2026) लगता है, तो उस दौरान राहु का प्रभाव पृथ्वी पर बढ़ जाता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान मांगलिक और पूजा-पाठ करने की मनाही है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान नियम का पालन न करने से जीवन में कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2026 में पहला सूर्य ग्रहण कब लगेगा और यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं।

