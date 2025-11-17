Makar Sankranti 2026: खरमास के बाद कब दोबारा शुरू होंगे शुभ काम? जानिए तिथि और समय

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं, तो उस एक महीने की अवधि को खरमास कहा जाता है। यह अवधि मांगलिक कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, और नए व्यवसाय के उद्घाटन के लिए अशुभ मानी जाती है। इस साल खरमास 16 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। वहीं, इसका समापन 14 जनवरी 2026 को होगा। ऐसे में आइए यहां जानते हैं, कि दोबारा से शुभ कार्यों की शुरुआत कब होगी?

कब होगी शुभ कार्यों की शुरुआत? (Makar Sankranti 2026 Date And Time) हिंदू पंचांग के अनुसार, मकर संक्रांति का पर्व 2026 में बुधवार 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन पुण्यकाल मुहूर्त दोपहर 02 बजकर 49 मिनट से शाम 05 बजकर 45 मिनट तक रहेगा। महापुण्य काल मुहूर्त दोपहर 02 बजकर 49 मिनट से 03 बजकर 42 मिनट तक रहेगा। इस दिन स्नान-दान के लिए पुण्यकाल और महापुण्यकाल मुहूर्त बहुत ही अच्छा माना जाता है। वहीं, 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत भी होगी।