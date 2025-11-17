Pradosh Vrat 2025 November: सोम प्रदोष व्रत पर करें इस कथा का पाठ, दूर होंगे सभी कष्ट

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत ज्यादा महत्व है। यह भगवान शिव को समर्पित है। प्रदोष व्रत हर माह की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। जब यह तिथि सोमवार को आती है, तो इसका शुभ फल और भी बढ़ जाता है। इस साल सोम प्रदोष व्रत 17 नवंबर 2025 यानी आज के पड़ रहा है। इस दिन प्रदोष काल शिव-पार्वती की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।

इस दौरान पूजा करने और विशेष रूप से प्रदोष व्रत कथा का पाठ करने से जीवन के सभी दुख, रोग और दरिद्रता दूर होती है, तो आइए इसकी व्रत कथा (Pradosh Vrat 2025) का पाठ करते हैं। सोम प्रदोष व्रत की पावन कथा (Som Pradosh Vrat 2025 Katha) एक समय की बात है। एक नगर में एक बहुत गरीब लेकिन धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बेहद सुंदर और सुशील थी। गरीबी के कारण वे भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। एक दिन, भिक्षा मांगने के दौरान उस ब्राह्मण को एक राजकुमार घायल अवस्था में मिला। वह राजकुमार विदर्भ देश का था, जिसके पिता को शत्रुओं ने मारकर उसका राज्य छीन लिया था। ब्राह्मण दंपति ने राजकुमार को अपने घर लाकर उसकी सेवा की। कुछ दिनों बाद, ब्राह्मण अपनी पत्नी और राजकुमार के साथ भिक्षा के लिए नगर को जा रहा था। रास्ते में उनकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने ब्राह्मण को बताया कि आज सोम प्रदोष व्रत है, और इस दिन विधि-विधान से शिवजी की पूजा (Shiva Worship) करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और दरिद्रता का नाश होता है।