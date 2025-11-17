Pradosh Vrat 2025 November: आज है सोम प्रदोष व्रत, जानें पूजा की विधि और क्या करें दान?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू पंचांग के अनुसार, प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा मिलती है। इसके साथ ही जीवन में शुभता का आगमन पड़ता है। नवंबर माह का प्रदोष व्रत दिन सोमवार, 17 नवंबर 2025 यानी आज के दिन पड़ रहा है। आइए इस आर्टिकल में इस दिन (Pradosh Vrat 2025 November) से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं, जो इस प्रकार हैं -