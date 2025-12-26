Paush Putrada Ekadashi 2025: पौष पुत्रदा एकादशी पर न करें इन चीजों का दान, वरना बढ़ जाएंगी जीवन की मुश्किलें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Paush Putrada Ekadashi 2025: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सबसे फलदायी माना गया है। हिंदू धर्म में पौष पुत्रदा एकादशी का बड़ा महत्व है। साल 2025 की अंतिम पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और दान का विधान है। अक्सर लोग पुण्य फल पाने के लिए किसी भी वस्तु का दान कर देते हैं, लेकिन एकादशी जैसी पवित्र तिथि पर कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, जिनका दान गलती से भी नहीं करना चाहिए। आइए उनके बारे में जानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भूलकर भी न करें इन वस्तुओं का दान (Never Donate These Items Under Any Circumstances) बासी या जूठा खाना दान हमेशा पवित्र होना चाहिए। एकादशी पर किसी को बासी, खराब या अपने घर का बचा हुआ खाना दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा और भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। साथ ही इससे घर में दरिद्रता आती है।

फटे-पुराने वस्त्र अक्सर लोग घर की सफाई करते समय फटे-पुराने कपड़े दान कर देते हैं। एकादशी के दिन किसी जरूरतमंद को ऐसे वस्त्र देना जो पहनने लायक न हों, यह आपके भाग्य को कमजोर करता है। दान हमेशा अच्छे और साफ-सुथरे वस्त्रों का करना चाहिए। वरना इससे राहु के नकारात्मक प्रभाव बढ़ते हैं।