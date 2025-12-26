Shattila Ekadashi 2026: षटतिला एकादशी पर करें ये काम, मिलेगा भगवान विष्णु का आशीर्वाद
षटतिला एकादशी (Shattila Ekadashi 2026) का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, जो 14 जनवरी 2026 को पड़ेगा। इस दिन 'तिल' का छह तरीकों से उपयोग किया जाता है। ...और पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है, लेकिन माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। उसका महत्व अपने आप में बहुत ज्यादा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस बार यह पावन तिथि 14 जनवरी, 2026 को पड़ रही है। जैसा कि नाम से ही साफ है, इस दिन 'तिल' का छह तरीकों से उपयोग किया जाता है।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जो व्यक्ति इस दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा करता है और तिल का दान करता है, उन्हें श्री हरि का आशीर्वाद का मिलता है। यह व्रत (Shattila Ekadashi 2026) न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि आर्थिक तंगी को भी दूर कर जीवन में संपन्नता लाता है। वहीं, इस दिन देवी लक्ष्मी के 108 नामों का जप परम कल्याणकारी माना गया है।
।।मां लक्ष्मी के 108 नाम।।
1. ॐ प्रकृत्यै नमः।
2. ॐ विकृत्यै नमः।
3. ॐ विद्यायै नमः।
4. ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः।
5. ॐ भुवनेश्वर्यै नमः।
6. ॐ त्रिकाल ज्ञान सम्पन्नायै नमः।
7. ॐ ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकायै नमः।
8. ॐ महाकाल्यै नमः।
9. ॐ नवदुर्गायै नमः।
10. ॐ सर्वोपद्रव वारिण्यै नमः।
11. ॐ दारिद्र्य ध्वंसिन्यै नमः।
12. ॐ नारायण समाश्रितायै नमः।
13. ॐ प्रसन्नाक्ष्यै नमः।
14. ॐ विष्णुपत्न्यै नमः।
15. ॐ विष्णु वक्षःस्थल स्थितायै नमः।
16. ॐ देव्यै नमः।
17. ॐ मङ्गलायै नमः।
18. ॐ जयायै नमः।
19. ॐ समुद्र तनयायै नमः।
21. ॐ शुभायै नमः।
22. ॐ वसुप्रदायै नमः।
23. ॐ वरलक्ष्म्यै नमः ।
24. ॐ नृपवेश्म गतानन्दायै नमः।
25. ॐ शुभप्रदायै नमः।
26. ॐ स्त्रैण सौम्यायै नमः।
27. ॐ सिद्धये नमः।
28. ॐ धनधान्य कर्यै नमः।
29. ॐ हेममालिन्यै नमः।
30. ॐ हरिण्यै नमः।
31. ॐ उदाराङ्गायै नमः।
32. ॐ वसुन्धरायै नमः।
33. ॐ यशस्विन्यै नमः ।
34. ॐ वरारोहायै नमः।
35. ॐ बिल्वनिलयायै नमः।
36. ॐ भास्कर्यै नमः।
37. ॐ श्रियै नमः।
38. ॐ शुक्लमाल्याम्बरायै नमः।
39. ॐ शान्तायै नमः।
40. ॐ प्रीतिपुष्करिण्यै नमः।
41. ॐ दारिद्र्य नाशिन्यै नमः।
42. ॐ तुष्ट्यै नमः।
43. ॐ विश्वजनन्यै नमः ।
44. ॐ विमलायै नमः।
45. ॐ सत्यै नमः।
46. ॐ शिवकर्यै नमः।
47. ॐ शिवायै नमः।
48. ॐ पुष्ट्यै नमः।
49. ॐ आह्लोदजनन्यै नमः।
50. ॐ इन्दुशीतुलायै नमः।
51. ॐ इन्दिरायै नमः।
52. ॐ चन्द्ररूपायै नमः।
53. ॐ चतुर्भुजायै नमः ।
54. ॐ चन्द्रसहोदर्यै नमः।
55. ॐ चन्द्रायै नमः।
56. ॐ चन्द्रवदनायै नमः।
57. ॐ प्रभायै नमः।
58. ॐ प्रसादाभिमुख्यै नमः।
59. ॐ सुप्रसन्नायै नमः।
60. ॐ पुण्यगन्धायै नमः।
61. ॐ पद्मगन्थिन्यै नमः।
62. ॐ पद्मिन्यै नमः।
63. ॐ देव्यै नमः ।
64. ॐ पद्ममालाधरायै नमः।
65. ॐ रमायै नमः।
66. ॐ पद्मनाभप्रियायै नमः।
67. ॐ पद्ममुख्यै नमः।
68. ॐ पद्मोद्भवायै नमः।
69. ॐ पद्मसुन्दर्यै नमः।
70. ॐ पद्माक्ष्यै नमः।
71. ॐ पद्महस्तायै नमः।
72. ॐ पद्मप्रियायै नमः।
73. ॐ लोकमात्रे नमः ।
74. ॐ करुणायै नमः।
75. ॐ धर्मनिलयायै नमः।
76. ॐ लोकशोक विनाशिन्यै नमः।
77. ॐ दीप्तायै नमः।
78. ॐ अमृतायै नमः।
79. ॐ अशोकायै नमः।
80. ॐ हरिवल्लभायै नमः।
81. ॐ अनघायै नमः।
82. ॐ ऋद्धये नमः।
83. ॐ अनुग्रहपरायै नमः।
84. ॐ क्रोधसम्भवायै नमः।
85. ॐ कामाक्ष्यै नमः।
86. ॐ कान्तायै नमः।
87. ॐ कमलायै नमः।
88. ॐ वसुधारिण्यै नमः।
89. ॐ वसुधायै नमः।
90. ॐ दीप्तायै नमः।
92. ॐ अदित्यै नमः।
93. ॐ विभावर्यै नमः।
94. ॐ नित्यपुष्टायै नमः।
95. ॐ लक्ष्म्यै नमः।
96. ॐ हिरण्मय्यै नमः।
97. ॐ धन्यायै नमः।
98. ॐ सुधायै नमः।
99. ॐ स्वधायै नमः।
100. ॐ स्वाहायै नमः।
101. ॐ शुच्यै नमः।
102. ॐ पद्मायै नमः।
103. ॐ पद्मालयायै नमः।
104. ॐ वाचे नमः।
105. ॐ तुष्टाय नमः।
106. ॐ सुरभ्यै नमः।
107. ॐ विभूत्यै नमः।
108. ॐ श्रद्धायै नमः।।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
