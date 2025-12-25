New Year 2026: अगले साल इन 5 राशियों की शनिदेव लेंगे परीक्षा, इन बातों का जरूर रखें ध्यान
नया साल कुछ राशियों के लिए सुखद होगा, जबकि मेष, कुंभ, मीन, सिंह और धनु राशि के जातकों को शनिदेव की साढ़ेसाती या ढैय्या के कारण चुनौतियों का ...और पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नया साल कई राशि के जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है। उनके जीवन में सुखों का आगमन होगा। करियर और कारोबार को नया आयाम मिल सकता है। कोई मनोकामना भी पूरी हो सकती है। वहीं, कई राशि के जातकों को नए साल में कठिन इम्तिहान से गुजरना पड़ सकता है।
ज्योतिषियों का मत है कि न्याय के देवता अगले साल 5 राशि के जातकों की परीक्षा ले सकते हैं। ये परीक्षा मानसिक और आर्थिक विषयों से संबंधित हो सकते हैं। इसके लिए व्यक्ति विशेष को अपने कर्म पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए, इन राशियों के बारे में जानते हैं-
मेष राशि
अगले साल मेष राशि के जातकों पर साढ़े साती का पहला चरण ही चलेगा। इसके लिए मेष राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बिजनेस या निवेश संबंधी फैसले लेते समय बड़ों की सलाह अवश्य लें। वहीं, कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें। उस विषय की पूरी जानकारी अवश्य एकत्र कर लें। माता-पिता की सेवा करें। किसी असहाय को न सताएं। ऐसा करने से शनिदेव की कुदृष्टि पड़ सकती है। शनिदेव मानसिक और आर्थिक विषयों पर आपकी परीक्षा ले सकते हैं।
कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों पर अगले साल साढ़ेसाती का अंतिम चरण ही चलेगा। इसके लिए कुंभ राशि के जातक निवेश संबंधी फैसले सोच समझकर लें। मेहनत करें। किसी से विवाद न करें। अनावश्यक बातों में न उलझें। देवों के देव महादेव की पूजा करें। साथ ही काले चीजों का दान करें। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं।
मीन राशि
अगले साल मीन राशि के जातकों पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण ही चलेगा। इसके लिए मीन राशि के जातकों को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल न लें। घर के बड़े-वृद्ध की राय अवश्य लें। नए काम में अवश्य किस्मत आजमाएं, लेकिन निवेश शून्य रखें। बिजनेस संबंधी फैसले के लिए किसी एक्सपर्ट से बात करें। जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करें।
सिंह और धनु राशि
अगले साल सिंह और धनु दोनों ही राशि के जातकों पर शनि की ढैय्या रहेगी। इसके लिए सिंह राशि के जातकों को अपने क्रोध और वाणी पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। किसी के विवाद में न फंसे। मधुरभाषी बनें। भगवान गणेश की पूजा करें। क्रोध में कोई फैसला न लें। इससे आपका बना काम बिगड़ सकता है। रोजाना सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। साथ ही भगवान शिव का अभिषेक करें। घर पर बांसुरी अवश्य रखें।
