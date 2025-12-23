New Year 2026: नए साल के पहले दिन पूजा के समय करें ये आसान उपाय, चमक उठेगा सोया भाग्य

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नए साल यानी साल 2026 का आगाज होने वाला है। लोगों के मन में नए साल को लेकर बेहद उत्साह और उमंग है। हर कोई बेसब्री से नए साल का इंतजार कर रहे हैं। नए साल के पहले दिन गुरु प्रदोष व्रत का महासंयोग पड़ रहा है। यह दिन देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव की विशेष पूजा की जाएगी।

