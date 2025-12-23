New Year 2026: नए साल के पहले दिन पूजा के समय करें ये आसान उपाय, चमक उठेगा सोया भाग्य
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नए साल यानी साल 2026 का आगाज होने वाला है। लोगों के मन में नए साल को लेकर बेहद उत्साह और उमंग है। हर कोई बेसब्री से नए साल का इंतजार कर रहे हैं। नए साल के पहले दिन गुरु प्रदोष व्रत का महासंयोग पड़ रहा है। यह दिन देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव की विशेष पूजा की जाएगी।
ज्योतिषियों की मानें तो भगवान शिव की पूजा करने से कुंडली में व्याप्त अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। साथ ही न्याय के देवता शनिदेव और मायावी ग्रह राहु और केतु की कृपा बरसती है। अगर आप भी न्याय के देवता शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं, तो नए साल के पहले दिन विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय ये उपाय जरूर करें।
उपाय
- नए साल के पहले दिन सुविधा होने पर गंगा स्नान करें अन्यथा गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। वहीं, सफेद रंग के वस्त्र धारण कर गंगाजल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से न्याय के देवता शनिदेव प्रसन्न होते हैं।
- अगर आप मानसिक तनाव से निजात पाना चाहते हैं, तो नए साल के पहले दिन यानी गुरु प्रदोष व्रत पर पूजा के समय दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही भगवान शिव को सफेद रंग के फल और मिठाई अर्पित करें। इस उपाय को करने से चंद्र देव की कृपा साधक पर बरसती है।
- नए साल के पहले दिन यानी गुरु प्रदोष व्रत के दिन शनि से संबंधित चीजों का दान करें। आप काले तिल, काले कंबल और चमड़े के जूते और चप्पल का दान करें। इस उपाय को करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा साधक पर बरसती है।
- अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं, तो नए साल के पहले दिन तुलसी जी की पूजा अवश्य करें। पूजा के बाद तुलसी की परिक्रमा अवश्य करें। वहीं, संध्याकाल में तुलसी जी की आरती करें। इस उपाय को करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है।
