New Year 2026: नए साल से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, आर्थिक तंगी से मिलेगी निजात

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। साल 2026 में कई बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। इनमें देवगुरु बृहस्पति और मायावी ग्रह राहु और केतु प्रमुख हैं। वहीं, नए साल की शुरुआत में ही ग्रहों का महासंयोग बन रहा है। इससे कई राशि के जातकों की किस्मत संवर जाएगी। सभी बिगड़े काम बन जाएंगे। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। साथ ही मनचाही विश या इच्छा भी पूरी होगी।

ज्योतिषियों की मानें तो जनवरी 2026 में कई ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। इससे लक्ष्मी नारायण और बुधादित्य योग का संयोग बन रहा है। इन दोनों योग के निर्माण से कई राशि के जातक लाभान्वित होंगे। आइए, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं-

कब है मकर संक्रांति? आत्मा के कारक सूर्य देव 14 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करेंगे। सूर्य देव के मकर राशि में गोचर करने के दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। सूर्य देव के मकर राशि में गोचर करने से कई राशि के जातकों को करियर में नया आयाम मिलेगा।

बुधादित्य योग सूर्य देव 14 जनवरी को मकर राशि में गोचर करेंगे। वहीं, ग्रहों के राजकुमार बुध देव 16 जनवरी को मकर राशि में गोचर करेंगे। सूर्य और बुध देव के मकर राशि में एक साथ रहने या युति होने पर बुधादित्य योग बनेगा। इस योग से कई राशि के जातकों को करियर में मनमुताबिक सफलता मिलेगी। खासकर, मकर राशि के जातकों को विशेष लाभ होगा।

लक्ष्मी नारायण योग सुखों के कारक शुक्र देव मकर संक्रांति से एक दिन पहले यानी लोहड़ी पर राशि परिवर्तन करेंगे। इस दिन शुक्र देव मकर राशि में गोचर करेंगे। वहीं, बुध देव 16 जनवरी को मकर राशि में गोचर करेंगे। बुध और शुक्र देव के मकर राशि में युति से लक्ष्मी नारायण योग का संयोग बनेगा। इससे न केवल मकर राशि बल्कि धनु राशि समेत कई राशि के जातकों को धन लाभ होगा।