    New Year 2026 Vastu Tips: नए साल से पहले घर से निकाल दें ये चीजें, वरना छिन जाएगी घर की सुख और शांति

    By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 03:22 PM (IST)

    नए साल 2026 से पहले घर में सुख-समृद्धि और शांति लाने के लिए वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ उपाय (Remove These Inauspicious Items) बताए गए हैं, जिनका पाल ...और पढ़ें

    New Year 2026 Tips: नए साल के उपाय।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 अब जल्द समाप्त होने वाला है और सभी नए साल 2026 के स्वागत की तैयारियों में लग गए हैं। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार, नया साल केवल कैलेंडर बदलना नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन और घर में नई ऊर्जा के प्रवेश का अवसर है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में गंदगी या नकारात्मक वस्तुएं होती हैं, वहां लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है।

    अगर आप चाहते हैं कि साल 2026 (New Year 2026 Vastu Tips) में आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे, तो 01 जनवरी से पहले अपने घर की सफाई करें और इन अशुभ चीजों को तुरंत बाहर निकाल दें।

    नए साल से पहले घर से हटा दें ये अशुभ चीजें (Remove These Inauspicious Items)

    टूटी-फूटी मूर्तियां

    घर के मंदिर में कभी भी खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार, इनसे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जो परिवार के सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य और तरक्की में बाधा डालती है। ऐसे में इन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें।

    बंद पड़ी घड़ियां

    घड़ी को समय और प्रगति का प्रतीक माना जाता है। घर में बंद पड़ी घड़ी न केवल आपके काम में देरी का कारण बनती है, बल्कि यह आपकी किस्मत को भी 'ब्लॉक' कर सकती है। नए साल से पहले या तो घड़ी ठीक करवाएं या उसे घर से हटा दें।

    टूटे हुए कांच और बर्तन

    टूटा हुआ आईना और बर्तन वास्तु दोष का सबसे बड़ा कारण माने जाते हैं। इनसे घर में दरिद्रता आती है और परिवार में विवाद बढ़ते हैं। ऐसे में नए साल की शुरुआत से पहले इन्हें जरूर हटा दें।

    खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान

    अक्सर हम पुराने मोबाइल, चार्जर या बिजली के खराब उपकरण कबाड़ समझकर घर के किसी कोने में दबा देते हैं। यह 'राहु' के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे घर में तनाव और फिजूलखर्ची बढ़ती है।

    पुराने जूते-चप्पल और फटे कपड़े

    जिन कपड़ों या जूतों का आप महीनों से उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें किसी जरूरतमंद को दान कर दें। घर के मुख्य द्वार या अलमारी में पुराने जूतों का ढेर तरक्की के रास्ते को रोकता है।

    करें ये काम

    • घर के मुख्य द्वार को साफ रखें और वहां एक सुंदर स्वास्तिक बनाएं, क्योंकि प्रवेश द्वार से ही माता लक्ष्मी का आगमन होता है।
    • घर से नकारात्मकता दूर करने के लिए पूरे घर में नमक मिले पानी से पोंछा लगाएं।
    • 01 जनवरी की सुबह घर में गूगल या लोबान की धूप दिखाएं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।