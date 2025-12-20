Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Shaniwar ke Upay: शनिवार के दिन क्या करें और क्या नहीं? ध्यान रखें ये बातें

    By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 09:00 AM (IST)

    शनिवार का दिन (Shaniwar Rules) न्याय के देवता शनि देव को समर्पित है, जो कर्मों के अनुसार फल देते हैं। वहीं, शनिवार के दिन को लेकर कुछ विशेष नियम बनाए ...और पढ़ें

    Hero Image

    Shaniwar ke Upay: शनिवार के नियम।

    Zodiac Wheel

    वार्षिक राशिफल 2026

    जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

    अभी पढ़ें

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि शनि देव कर्मों के आधार फल देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग शनि देव की पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में कभी परेशान नहीं होना पड़ता है। वहीं, शनिवार के दिन को लेकर कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन जरूर करना चाहिए, तो आइए यहां जानते हैं कि शनिवार के दिन (Shaniwar Rules) क्या करना चाहिए और क्या नहीं?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    vat savitri purnima katha 1(1)

    शनिवार को क्या करें? ( Shaniwar Dos)

    • शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे शनि की साढ़ेसाती और ढैया के कष्टों से राहत मिलती है।
    • इस दिन काले तिल, काला कपड़ा, उड़द की दाल या लोहे का दान करना चाहिए। दान हमेशा किसी जरूरतमंद को ही दें।
    • शनि देव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि वे उनके भक्तों पर उनकी कभी दृष्टि नहीं पड़ेगी। ऐसे में शनिवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। इससे शनि दोष का प्रभाव कम होता है।
    • शनि देव न्याय के देवता हैं और वे उन लोगों से खुश होते हैं, जो असहायों की मदद करते हैं। ऐसे में जरूरतमंद को भोजन कराएं।
    • अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ स्थिति में हैं, तो ज्योतिषी की सलाह से मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला पहनें।

    शनिवार को क्या न करें? ( Shaniwar Don'ts)

    • शनिवार को लोहा खरीदना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से शनि देव रुष्ट हो सकते हैं और घर में कलह बढ़ सकती है। हालांकि, इस दिन लोहा दान करना बहुत शुभ है।
    • इस दिन नमक और सरसों का तेल खरीदने से आर्थिक तंगी आती है।
    • शनिवार को नए जूते और कैंची खरीदने से भी बचना चाहिए। माना जाता है कि इससे रिश्तों में दरार आती है और कामों में बाधा उत्पन्न होती है।
    • शनिवार के दिन बाल और नाखून काटने की मनाही होती है।
    • शनि देव सात्विकता के प्रतीक हैं। ऐसे में शनिवार को तामसिक भोजन का सेवन करने से बचें।

    पूजा मंत्र (Puja Mantra)

    • ॐ शं शनैश्चराय नमः।।
    • ॐ भगभवाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो शनिः प्रचोदयात्।।
    • नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्। छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्।।

    यह भी पढ़ें- Shani Dosh Ke Upay: किन लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाते शनिदेव, सदा बनी रहती है कृपा

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।