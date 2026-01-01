Language
    Shukrawar Ke Upay: साल के पहले शुक्रवार पर करें ये दुर्लभ उपाय, पूरे साल नहीं होगी धन की कमी

    By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:26 AM (IST)

    शुक्रवार का दिन (Shukrawar Remedies) मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से पूरे साल आर्थिक तंगी दूर होती है और सुख-समृद्धि आती है। ...और पढ़ें

    Shukrawar Ke Upay: शुक्रवार को करें ये उपाय।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Shukrawar Remedies: साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इस नए साल का पहला शुक्रवार 2 जनवरी को पड़ रहा है। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में शुक्रवार का दिन धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख-समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि अगर साल के पहले शुक्रवार को कुछ विशेष और दुर्लभ उपाय किए जाएं, तो पूरे साल जातक को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता और घर में सुख-शांति का वास होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि साल 2026 में आपकी तिजोरी कभी खाली न हो, तो यहां दिए गए सरल उपाय आजमा सकते हैं।

    मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए करें ये 5 महाउपाय (Shukrawar Ke Upay)

    22_07_2021-bhagwan_vishnu_aur_laxmi_puja_21853857 (9)

    कमल का फूल और सफेद मिठाई का भोग

    मां लक्ष्मी को सफेद रंग और कमल का फूल बहुत प्रिय है। ऐसे में साल के पहले शुक्रवार को सुबह स्नान के बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएं या घर पर ही मां लक्ष्मी को मिश्री-माखन या खीर का भोग लगाएं। साथ ही उन्हें कमल का फूल अर्पित करें। इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है और सुख-शांति की प्राप्ति होती है।

    मुख्य द्वार पर घी का दीपक

    शुक्रवार की शाम में अपने घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का एक दीपक जलाएं। दीपक में थोड़ी सी केसर या एक इलायची डाल दें। इस उपाय को करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही घर में मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है।

    श्रीयंत्र की स्थापना और अभिषेक

    अगर आपके घर में श्रीयंत्र नहीं है, तो साल के पहले शुक्रवार को इसे घर लाएं। अगर पहले से है, तो इसका अभिषेक दूध और गंगाजल से करें। श्रीयंत्र को 'लक्ष्मी का रूप' माना जाता है। इसकी नियमित पूजा से दरिद्रता का नाश होता है।

    कनकधारा स्तोत्र का पाठ

    आर्थिक मुश्किलों को दूर करने के लिए 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करना सबसे कारगर उपाय माना गया है। अगर आप पाठ नहीं कर सकते, तो इसे शांत मन से सुनें। ऐसी मान्यता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में कभी धन-दौलत की कमी नहीं होती है।

    कन्याओं को दान

    शुक्रवार के दिन 7 या 11 छोटी कन्याओं को बुलाकर उन्हें सफेद रंग की मिठाई खिलाएं। कन्याओं को 'साक्षात देवी लक्ष्मी' का रूप माना जाता है। उनके आशीर्वाद से घर में धन की आवक बढ़ती है।

    भूलकर भी न करें ये गलतियां ( Na Karen Ye Kaam)

    • शुक्रवार के दिन किसी को भी पैसा उधार देने से बचें, इससे आपकी लक्ष्मी दूसरे के पास चली जाती है।
    • इस दिन किसी महिला, कन्या या बुजुर्ग का अपमान न करें।
    • लक्ष्मी जी वहीं वास करती हैं, जहां सफाई होती है। शाम के समय घर में झाड़ू न लगाएं।

    पूजा मंत्र (Puja Mantra)

    • "ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः॥"

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।