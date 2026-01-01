Shukrawar Ke Upay: साल के पहले शुक्रवार पर करें ये दुर्लभ उपाय, पूरे साल नहीं होगी धन की कमी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Shukrawar Remedies: साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इस नए साल का पहला शुक्रवार 2 जनवरी को पड़ रहा है। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में शुक्रवार का दिन धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख-समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि अगर साल के पहले शुक्रवार को कुछ विशेष और दुर्लभ उपाय किए जाएं, तो पूरे साल जातक को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता और घर में सुख-शांति का वास होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि साल 2026 में आपकी तिजोरी कभी खाली न हो, तो यहां दिए गए सरल उपाय आजमा सकते हैं।

मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए करें ये 5 महाउपाय (Shukrawar Ke Upay) कमल का फूल और सफेद मिठाई का भोग मां लक्ष्मी को सफेद रंग और कमल का फूल बहुत प्रिय है। ऐसे में साल के पहले शुक्रवार को सुबह स्नान के बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएं या घर पर ही मां लक्ष्मी को मिश्री-माखन या खीर का भोग लगाएं। साथ ही उन्हें कमल का फूल अर्पित करें। इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है और सुख-शांति की प्राप्ति होती है।

मुख्य द्वार पर घी का दीपक शुक्रवार की शाम में अपने घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का एक दीपक जलाएं। दीपक में थोड़ी सी केसर या एक इलायची डाल दें। इस उपाय को करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही घर में मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है।

श्रीयंत्र की स्थापना और अभिषेक अगर आपके घर में श्रीयंत्र नहीं है, तो साल के पहले शुक्रवार को इसे घर लाएं। अगर पहले से है, तो इसका अभिषेक दूध और गंगाजल से करें। श्रीयंत्र को 'लक्ष्मी का रूप' माना जाता है। इसकी नियमित पूजा से दरिद्रता का नाश होता है।