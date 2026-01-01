Kalsarp Dosh: इंसान को अर्श से फर्श पर ले आता है कुंडली में लगा यह दोष, इन उपायों से पाएं राहत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को मायावी ग्रह कहा जाता है। राहु और केतु की कृपा बरसने से जातक को जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जातक समय के साथ शीर्ष पर रहता है। वहीं, राहु और केतु की कुदृष्टि पड़ने पर जातक को जीवन में ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

व्यक्ति लाख चाहकर भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है। इसके साथ ही सभी प्रकार के कामों में भी असफलता मिलती है या देर होती है। ज्योतिषियों की मानें तो शुभ ग्रहों के साथ राहु या केतु की युति होने पर कुंडली में कई दोष लगते हैं। इनमें एक कालसर्प दोष है। कालसर्प दोष कई प्रकार के होते हैं। इनमें एक घातक कालसर्प दोष है।

इस दोष के लगने पर जातक शीर्ष से शून्य पर पहुंच जाता है। सेहत, कारोबार और अन्य परेशानियों से जातक को रूबरू होना पड़ता है। आइए, घातक कालसर्प के बारे में सबकुछ जानते हैं- कब लगता है घातक कालसर्प दोष? ज्योतिषियों की मानें तो कुंडली में मायावी ग्रह राहु और केतु के मध्य सभी शुभ और अशुभ ग्रह के रहने पर कालसर्प दोष लगता है। वहीं, जब राहु दसवें भाव और केतु चौथे भाव में रहते हैं और सभी शुभ एवं अशुभ ग्रह इन दोनों ग्रहों के एक सीध या मध्य में रहते हैं, तो कुंडली में घातक कालसर्प दोष लगता है। घातक कालसर्प दोष से पीड़ित जातक को वरिष्ठ ज्योतिष से सलाह लेना चाहिए।

घातक कालसर्प दोष के प्रभाव घातक कालसर्प दोष से पीड़ित जातक को जीवन में नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनमें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानी शामिल हैं। इसके साथ ही अविवाहित जातकों की शादी में देर होती है। करियर और कारोबार में भी संघर्ष करना पड़ता है।