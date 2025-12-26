Guru Chandal Dosh: बेहद कष्टकारी होता है गुरु चांडाल दोष, मायावी ग्रह से छुटकारा पाने के लिए करें ये खास उपाय

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में ज्योतिष और वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र से व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य की पूरी जानकारी मिल जाती है। वहीं, भूमि, भवन और कार्यालय संबंधी विषयों में वास्तु का ध्यान रखा जाता है। ज्योतिषियों की मानें तो कुंडली में गुरु मजबूत रहने से जातक ज्ञान के माध्यम से जीवन में तरक्की की राह पर अग्रसर रहता है।

वहीं, कमजोर गुरु से व्यक्ति को जीवन में आर्थिक विषमता से गुजरना पड़ता है। इसके लिए ज्योतिष कुंडली में गुरु मजबूत करने की सलाह देते हैं। इसके बावजूद कई अवसर पर बली गुरु रहने के बाद भी जातक को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा कब और क्यों होता है? कुंडली में कई प्रकार के दोष लगते हैं। इनमें एक गुरु चांडाल दोष (Guru Chandal Dosh) है। इस दोष के लगने पर जातक को शुभ कामों में सफलता नहीं मिलती है। आइए, इसके बारे में सबकुछ जानते हैं-