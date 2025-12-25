सुख-समृद्धि के लिए ऐसे करें विष्णु चालीसा का पाठ, पढ़ें इसके नियम और चमत्कारी लाभ

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं, जिसकी उपासना के लिए गुरुवार (Thursday) का दिन विशेष माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रोजाना या फिर गुरुवार के दिन श्रद्धापूर्वक विष्णु चालीसा का पाठ (Vishnu Chalisa significance) करने से जीवन साधक को कई तरह के लाभ मिल सकते हैं, लेकिन आपको इससे जुड़े नियमों का ध्यान जरूर रखना चाहिए।

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।