सुख-समृद्धि के लिए ऐसे करें विष्णु चालीसा का पाठ, पढ़ें इसके नियम और चमत्कारी लाभ
विष्णु चालीसा में भगवान विष्णु की महिमा और उनके अवतारों का वर्णन किया गया है। विधि-विधान से और श्रद्धापूर्वक इसका पाठ करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ...और पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं, जिसकी उपासना के लिए गुरुवार (Thursday) का दिन विशेष माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रोजाना या फिर गुरुवार के दिन श्रद्धापूर्वक विष्णु चालीसा का पाठ (Vishnu Chalisa significance) करने से जीवन साधक को कई तरह के लाभ मिल सकते हैं, लेकिन आपको इससे जुड़े नियमों का ध्यान जरूर रखना चाहिए।
विष्णु चालीसा पाठ की विधि
- सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें।
- भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं।
- भगवान विष्णु की पूजा में उन्हें पीले फूल, फल और तुलसी दल अर्पित करें।
- इसके बाद एकाग्र मन से विष्णु चालीसा का पाठ करें।
- अंत में भगवान विष्णु की आरती करें।
विष्णु चालीसा पाठ के लाभ (Benefits of Vishnu Chalisa)
- श्रद्धापूर्वक विष्णु चालीसा का पाठ करने से साधक को भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुख-समृद्धि का आगमन होता है।
- साधक को सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है और मानसिक शांति का अनुभव होता है।
- विधि-विधान से विष्णु चालीसा का पाठ करने से साधक को भगवान विष्णु के साथ-साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा की प्राप्ति होती है। जिससे आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और घर में बरकत आती है।
- जो भक्त रोजाना या गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा में विष्णु चालीसा का पाठ करता है, उसे जाने-अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है और वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है।
- ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, अगर आपकी कुंडली में गुरु (Jupiter) ग्रह की स्थिति कमजोर है, तो ऐसे में आपको विष्णु चालीसा के पाठ से काफी लाभ मिल सकता है। जिससे व्यक्ति का दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है।
- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, श्रद्धापूर्वक विष्णु चालीसा के पाठ से साधक को कलह व तनाव से भी राहत मिलती है और आपसी प्रेम बढ़ता है।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं।
