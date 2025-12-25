New Year 2026: नए साल के पहले दिन शुभ और शुक्ल समेत बन रहे हैं ये अद्भुत संयोग, बरसेगी शिवजी की कृपा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, गुरुवार 01 जनवरी को पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर गुरु प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। साथ ही रोहिणी व्रत का भी संयोग है।

ज्योतिषियों की मानें तो गुरु प्रदोष व्रत के दिन यानी नए साल के पहले दिन शुभ और शुक्ल समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इन योग में भगवन शिव की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल प्राप्त होगा। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलेगी। आइए, शुभ मुहूर्त और योग जानते हैं-

शुभ मुहूर्त (New Year 2026 Shubh Muhurat) 01 जनवरी को पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का संयोग देर रात 10 बजकर 22 मिनट तक है। इस शुभ अवसर पर देवों के देव महादेव की पूजा की जाएगी। नए साल के पहले दिन भगवान शिव की पूजा का शुभ समय संध्याकाल में शाम 05 बजकर 04 मिनट से लेकर शाम 07 बजकर 45 मिनट तक है।

नव वर्ष शुभ योग (New Year 2026 Shubh Yoga) नए साल के पहले दिन शुभ योग का संयोग बन रहा है। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार के शुभ कार्यों में सफलता मिलेगी। साथ ही साधक पर शिवजी की कृपा बरसेगी। शुभ योग का संयोग शाम 05 बजकर 12 मिनट तक है। इसके बाद शुक्ल योग का संयोग है।

पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर शुक्ल योग का संयोग बन रहा है। इस योग का निर्माण शाम 05 बजकर 13 मिनट से हो रहा है। ज्योतिष शुक्ल योग को शुभ मानते हैं। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होगी।